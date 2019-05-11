Пермь: новости дня
18:30 | 13.05.2019
Пермское предприятие при поддержке регионального ФРП создаст уникальные нефтетрубы
В частности, проект ООО «Технология композитов» направлен на создание производства гибкой полимерной армированной трубы с рабочим давлением свыше 10 МПа. Сумма займа со стороны регионального фонда составит 10 млн рублей. Проект предусматривает разработку и выведение нового продукта на рынок. Планируемые работы можно назвать инновационными, так как в настоящее время гибкие полиэтиленовые трубы с рабочим давлением свыше 10 МПа не производятся в России, а также позволят в значительной мере расширить применение полиэтиленовых армированных труб с более высокими эксплуатационными показателями в нефтяной промышленности.
Цель проекта, реализуемого АО «Сорбент», — увеличение объемов производства продукции за счет модернизации оборудования по производству активированного угля на каменноугольной основе. Проект предполагает размещение принципиально нового оборудования (печей карбонизации) в отдельно стоящих, вновь возводимых производственных помещениях. Состав и производительность основного технологического оборудования обеспечат возможность загрузки производственных мощностей «Отделения активации» в полном объеме, что позволит повысить текущий объем производства в два раза. Сумма займов со стороны регионального фонда составила 30 млн рублей.
Промышленному предприятию ПАО «КЗМС», выпускающему синтетические и металлические сетки, из РФРП Пермского края будет направлен заем в объеме 30 млн рублей. Проект предусматривает модернизацию импортозамещающего производства синтетических и металлических сеток. Целевое использование средств займа — приобретение технологического оборудования.
Следующим этапом для заявителей является одобрение проектов Экспертным советом федерального фонда развития промышленности (ФФРП), от которого прикамские предприятия в случае положительного решения в общей сложности могут получить льготных займов на 143 млн рублей. Проекты будут рассмотрены Экспертным советом ФФРП в начале июня. В случае положительного результата АО «Сорбент» получит 70 млн рублей, ПАО «КЗМС» - 62,5 млн рублей и ООО «Технология композитов» - 10,9 млн рублей. Напомним, в начале этого года Региональный фонд развития промышленности Пермского края был признан лучшим в стране. Об этом в рамках Российского инвестиционного форума-2019 объявил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца. Федеральный фонд оценивал количество совместных займов, сроки подготовки заявок, информационную открытость, качество взаимодействия с промышленными предприятиями, соблюдение лучших практик работы ФРП.
За период работы (с июля 2016 года) Регионального фонда в Пермский край было привлечено более 3,6 млрд рублей на развитие производства 24 промышленных предприятий. Только в 2018 году с помощью регионального ФРП 9 предприятий Пермского края получили льготные займы под 1-5% на сумму в 1,7 млрд рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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