Заявку на получение фермерских грантов можно подать в любом МФЦ Пермского края

18:18 | 13.05.2019

Прием документов в многофункциональных центрах продлится с 13 до 17 мая.

С 13 мая во всех региональных многофункциональных центрах стартовал прием заявок на предоставление грантов начинающим фермерам от министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. По данным ведомства, в этом году на реализацию программы развития агропромышленного комплекса выделено 72 млн рублей.

Стоит отметить, что гранты носят целевой характер. Так, полученные средства начинающие фермеры могут направить на приобретение земель сельхозназначения, строительство и (или) реконструкцию производственных и складских зданий, подключение их к инженерным сетям, покупку сельскохозяйственных животных и посадочного материала, сельхозтехники, оборудования для производства и переработки продукции и др.

Подать заявку на предоставление господдержки сельхозпроизводители могут по месту жительства, в любом из 53 многофункциональных центров региона. Таким образом, начинающим фермерам не придется тратить время и деньги на поездку в Пермь, поскольку в настоящее время МФЦ работают во всех муниципальных образованиях Пермского края.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на получение грантов, а также требования к претендентам размещены на официальном сайте многофункционального центра http://mfc-perm.ru/.

Начинающий фермер - гражданин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, отвечающего установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям микропредприятия, зарегистрированного на сельской территории Пермского края, продолжительность деятельности которого не превышает 24 месяца с даты его регистрации.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, в 2018 году от начинающих фермеров поступило 42 заявки на получение гранта, из них 37 получили господдержку на общую сумму 86,1 млн рублей.