Четырехлетний житель Прикамья погиб при падении с пятого этажа

12:47 | 13.05.2019

10 мая в Александровском районе, упав из окна квартиры на пятом этаже, погиб четырехлетний ребенок. Проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По предварительным данным, пока мать находилась на кухне, мальчик был в комнате с шестилетним братом. Четырехлетка открыл окно и случайно упал.



Ведутся проверочные мероприятия, призванные установить все обстоятельства гибели ребенка. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.