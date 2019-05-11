Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


12:47 | 13.05.2019

Четырехлетний житель Прикамья погиб при падении с пятого этажа

10 мая в Александровском районе, упав из окна квартиры на пятом этаже, погиб четырехлетний ребенок. Проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, пока мать находилась на кухне, мальчик был в комнате с шестилетним братом. Четырехлетка открыл окно и случайно упал.

Ведутся проверочные мероприятия, призванные установить все обстоятельства гибели ребенка. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:56 | 13.05.2019
За праздники на Среднем Урале произошло 44 природных пожара

12:47 | 13.05.2019
Четырехлетний житель Прикамья погиб при падении с пятого этажа

12:38 | 13.05.2019
Прикамская команда стала победителем всероссийского финала «Золотой шайбы»

12:37 | 13.05.2019
После 9 мая из Екатеринбурга вывезли 225 тонн мусора

12:29 | 13.05.2019
В Пермском крае состоится Крестный ход

12:21 | 13.05.2019
Энергетики продолжают реконструкцию теплосети по улице Луначарского

12:18 | 13.05.2019
Екатеринбурженку и ее сожителя обвиняют в организации занятия проституцией

12:09 | 13.05.2019
Жара в Перми заканчивается

11:56 | 13.05.2019
Евгений Куйвашев подвел итоги визита в Китай

11:35 | 13.05.2019
За выходные в Свердловской области задержано 284 нетрезвых водителя

11:18 | 13.05.2019
В Богдановиче на участке трассы Екатеринбург-Тюмень вводится реверсивное движение

11:04 | 13.05.2019
Екатерина Кузёмка назначена заместителем главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики

10:39 | 13.05.2019
Екатеринбуржцы обеспокоены из-за сноса лестницы возле памятника клавиатуре

10:10 | 13.05.2019
Сквер, где построят храм святой Екатерины, огородили забором

10:03 | 13.05.2019
Пожар в Косулино унёс жизни двух человек

09:53 | 13.05.2019
Накануне в ДТП в Екатеринбурге пострадали трое детей

09:25 | 13.05.2019
Прокуратура проводит проверку по факту обрушения стены дома в Ирбите

12.05.2019

19:05 | 12.05.2019
В Первоуральске опровергли версию об убийстве пятнадцатилетнего мальчика

18:20 | 12.05.2019
Ливень давно прошёл, а вода всё не уходит: в Екатеринбурге затопило частный сектор

комментариев: 1

16:06 | 12.05.2019
До 18 мая свердловчане смогут наблюдать ночной полёт космической станции

14:28 | 12.05.2019
Девушка из Екатеринбурга победила на международном конкурсе красоты и таланта Miss SuperTalent

12:08 | 12.05.2019
В Екатеринбурге ночью загорелся автомобиль BMW

12:00 | 12.05.2019
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух иномарок. Есть пострадавшая

11:33 | 12.05.2019
ДТП под Ирбитом: водитель уснул за рулём и перевернулся

10:31 | 12.05.2019
Нашли тела женщины и двухлетнего ребёнка: под Ирбитом сгорел жилой дом

10:03 | 12.05.2019
Охранник говорит, что ничего не видел: в Екатеринбурге со стоянки угнали иномарку

09:27 | 12.05.2019
В Невьянске разыскивают 42-летнюю женщину

09:04 | 12.05.2019
В Екатеринбурге собака напала на 10-летнего мальчика и несколько раз укусила его

комментариев: 1

08:47 | 12.05.2019
Оставил машину и сбежал: в Екатеринбурге водитель легковушки влетел в автобус

06:19 | 12.05.2019
В Прикамье открывается навигация

06:17 | 12.05.2019
На открытие Российской студвесны в Пермь приедет DJ Smash

11.05.2019

18:42 | 11.05.2019
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал об истории с автоматом в эфире федерального телеканала. «Сделал глупость и готов за это отвечать»

17:57 | 11.05.2019
В Екатеринбурге в трамвае у ЦПКиО произошло короткое замыкание

17:50 | 11.05.2019
К середине новой недели в Свердловской области похолодает

16:00 | 11.05.2019
В Тавде утром полыхали надворные постройки и частная баня

15:31 | 11.05.2019
На озере Исетском найдены тела рыбаков из Нижнего Тагила





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 