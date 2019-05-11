Прикамская команда стала победителем всероссийского финала «Золотой шайбы»

12:38 | 13.05.2019

Решающий этап соревнований среди девочек 11-12 лет прошел в Дмитрове. Участие в нем приняли 12 команд. «Росомахи» провели 7 матчей, во всех праздновали победы, причем ни разу не пропустили больше 1 шайбы.



В полуфинале прикамская команда со счетом 7:1 обыграла «СКА Аврору» (Санкт-Петербург), а в главном матче «Росомахи» в овертайме добились победы над СКИФом (Нижний Новгород) – 2:1 и впервые стали обладательницами переходящего кубка всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».



«Не буду кривить душой, мы готовились к этому финалу и настраивались на такой результат, поскольку основной состав нашей команды именно этого возраста. «Росомахи» созданы в 2015 году, а с 2016-го мы выступаем в официальных соревнованиях. Могу сказать, что наш девиз - путь к мечте. И мы идем к ней! Уверен, дальше – больше!» — поделился эмоциями тренер команды «Росомахи» Дмитрий Морозов.



Результаты встреч группового этапа:

«Росомахи» - «Легенда» (Санкт-Петербург) 14-1

«Росомахи» - «Старт» (Первоуральск) 13-1

«Росомахи» - «Челябинские волчицы» (Челябинск) 11-1

«Росомахи» - «50 регион» (Ступино) 6-1

«Росомахи» - сборная Удмуртской республики 14-1



Полуфинал:

«Росомахи» - «СКА Аврора» (Санкт-Петербург) 7-1



Финал:

«Росомахи» - «СКИФ» (Нижний Новгород) 2-1 (овертайм).



Тренеры команды «Росомахи»: Дмитрий Морозов (г. Пермь) и Юрий Лавренов (г. Красновишерск).