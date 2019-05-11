В Пермском крае состоится Крестный ход

12:29 | 13.05.2019

По благословению Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия с 21 мая по 14 июня состоится Крестный ход «В честь всех Святых в Пермской митрополии просиявших».



Выход запланирован на 21 мая в 11.00 после Божественной Литургии (начало в 8.00).



Крестный ход пройдет с остановками, завтраками, ужинами и ночевками от Храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Бахаревка по следующим городам: с Кольцово, с. Насадка, Серга, Березовка, Таз, Кишерть, Суксун, Ключи/Брехово, Алтынное, Тюш, Октябрьский, Мостовая, Тюй, Чернушка, Куеда, Толмаз, Б.Уса, Елово, Крюково, Оса, с. Горы, с. Паль, п. Полуденная, п. Култаево. Завершение - ст. Бахаревка. Полное расписание Крестного хода доступно по ссылке: https://pp.userapi.com/c855020/v855020976/3d74f/srRI62x04NY.jpg.