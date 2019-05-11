Энергетики продолжают реконструкцию теплосети по улице Луначарского

12:21 | 13.05.2019

«Пермская сетевая компания» начала работы по перекладке тепловой сети, проходящей по улице Луначарского в Перми на участке от Комсомольского проспекта до дома по Луначарского, 56. В общей сложности энергетикам предстоит заменить здесь 213 метров трубопровода диаметром 400 мм.



На время работ с 12 мая по 10 июня на этом участке будет закрыт проезд автомобильного транспорта. Подрядными организациями участки проведения работ будут оснащены информационными щитами и дорожными знаками, которые позволят водителям выбрать оптимальные пути объезда.



10 мая работы начались на участке тепловой сети от дома Луначарского, 75 до Комсомольского проспекта. Всего этим летом на ул. Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирской. Работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.



В 2019 году энергетики планируют масштабную модернизацию тепловых сетей в центре краевой столицы. В межсезонье пройдут перекладки на улицах 1-й Красноармейской, Тимирязева, Глеба Успенского и Газеты «Звезда». Замена теплопроводов ведется в рамках подготовки города к отопительному сезону 2019-2020 годов. Все мероприятия синхронизированы с программой подготовки к празднованию 300-летнего юбилея Перми.