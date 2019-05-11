Пермь: новости дня
12:21 | 13.05.2019
Энергетики продолжают реконструкцию теплосети по улице Луначарского
На время работ с 12 мая по 10 июня на этом участке будет закрыт проезд автомобильного транспорта. Подрядными организациями участки проведения работ будут оснащены информационными щитами и дорожными знаками, которые позволят водителям выбрать оптимальные пути объезда.
10 мая работы начались на участке тепловой сети от дома Луначарского, 75 до Комсомольского проспекта. Всего этим летом на ул. Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирской. Работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.
В 2019 году энергетики планируют масштабную модернизацию тепловых сетей в центре краевой столицы. В межсезонье пройдут перекладки на улицах 1-й Красноармейской, Тимирязева, Глеба Успенского и Газеты «Звезда». Замена теплопроводов ведется в рамках подготовки города к отопительному сезону 2019-2020 годов. Все мероприятия синхронизированы с программой подготовки к празднованию 300-летнего юбилея Перми.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
12:56 | 13.05.2019
За праздники на Среднем Урале произошло 44 природных пожара
12:47 | 13.05.2019
Четырехлетний житель Прикамья погиб при падении с пятого этажа
12:37 | 13.05.2019
После 9 мая из Екатеринбурга вывезли 225 тонн мусора
12:29 | 13.05.2019
В Пермском крае состоится Крестный ход
12:21 | 13.05.2019
Энергетики продолжают реконструкцию теплосети по улице Луначарского
12:09 | 13.05.2019
Жара в Перми заканчивается
11:56 | 13.05.2019
Евгений Куйвашев подвел итоги визита в Китай
11:35 | 13.05.2019
За выходные в Свердловской области задержано 284 нетрезвых водителя
11:04 | 13.05.2019
Екатерина Кузёмка назначена заместителем главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики
10:10 | 13.05.2019
Сквер, где построят храм святой Екатерины, огородили забором
10:03 | 13.05.2019
Пожар в Косулино унёс жизни двух человек
09:53 | 13.05.2019
Накануне в ДТП в Екатеринбурге пострадали трое детей
09:25 | 13.05.2019
Прокуратура проводит проверку по факту обрушения стены дома в Ирбите
19:05 | 12.05.2019
В Первоуральске опровергли версию об убийстве пятнадцатилетнего мальчика
18:20 | 12.05.2019
Ливень давно прошёл, а вода всё не уходит: в Екатеринбурге затопило частный сектор
16:06 | 12.05.2019
До 18 мая свердловчане смогут наблюдать ночной полёт космической станции
14:28 | 12.05.2019
Девушка из Екатеринбурга победила на международном конкурсе красоты и таланта Miss SuperTalent
12:08 | 12.05.2019
В Екатеринбурге ночью загорелся автомобиль BMW
11:33 | 12.05.2019
ДТП под Ирбитом: водитель уснул за рулём и перевернулся
10:31 | 12.05.2019
Нашли тела женщины и двухлетнего ребёнка: под Ирбитом сгорел жилой дом
09:27 | 12.05.2019
В Невьянске разыскивают 42-летнюю женщину
09:04 | 12.05.2019
В Екатеринбурге собака напала на 10-летнего мальчика и несколько раз укусила его
06:19 | 12.05.2019
В Прикамье открывается навигация
06:17 | 12.05.2019
На открытие Российской студвесны в Пермь приедет DJ Smash
18:42 | 11.05.2019
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал об истории с автоматом в эфире федерального телеканала. «Сделал глупость и готов за это отвечать»
17:57 | 11.05.2019
В Екатеринбурге в трамвае у ЦПКиО произошло короткое замыкание
17:50 | 11.05.2019
К середине новой недели в Свердловской области похолодает
16:00 | 11.05.2019
В Тавде утром полыхали надворные постройки и частная баня
15:31 | 11.05.2019
На озере Исетском найдены тела рыбаков из Нижнего Тагила