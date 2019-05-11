Жара в Перми заканчивается

12:09 | 13.05.2019

Сейчас в столице Прикамья 26 градусов, солнечно. Сегодня, 13 мая, днем в Перми будет 29°C, ночью – около 17°C.



Завтра столбик термометра покажет 20°C. В среду, 15 мая, будет 15°C. В четверг температура будет такой же, вероятен дождь. В пятницу днем будет лишь 12°C, в выходные, по предварительным прогнозам, еще немного похолодает.