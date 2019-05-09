В Перми завершается первый этап противоклещевой обработки

13:24 | 11.05.2019

В этом году в Перми будет обработано 483,7 гектара парков и скверов, а также порядка 700 гектаров лесов. Вторичная обработка будет проведена в начале июня.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в городе противоклещевой обработке подлежит 84,7 гектара парков и скверов. Так, например, уже обработаны сквер им. Дзержинского, сад 250-летия Перми, бульвар по улице Ласьвинской, сквер по улице Худанина, сквер им. Розалии Землячки, сквер у ДК им. Чехова, Комсомольский проспект, Райский сад, сад им. Миндовского, парк «Счастье есть», парк культуры и отдыха им. А.П. Чехова и ряд других городских мест отдыха.



В настоящее время акарицидная обработка проведена на 200,6 гектара кладбищ города, в том числе на Южном, Егошихинском, Головановском, Ново-Лядовском, Верхне-Курьинском кладбищах. Накануне православного праздника Радоница подрядная организация провела противоклещевую обработку кладбищ Северное и Окуловское 6 и 7 мая.



В МКУ «Пермское городское лесничество» пояснили, что 6 мая началась противоклещевая обработка Черняевского леса, здесь будет обработано около 307 гектаров. В этом году акарицидной обработке подлежит почти 700 гектаров леса. В первую очередь в городских лесах обрабатываются экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающая к ним территория – открытые поляны, площадки для дрессировки и общения с собаками, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом, и дорожно-тропиночная сеть, ведущая к садам и жилым районам. К 12 мая планируется завершить противоклещевую обработку лесов.



Энтомологический контроль проводится через 3-5 дней после первичной обработки. Вторичная акарицидная обработка будет проведена с 1 по 20 июня.



Работники лесничества напоминают пермякам, что клещи начинают проявлять активность с наступлением теплой погоды, поэтому необходимо предпринимать меры предосторожности и проходить вакцинацию.



Отдыхать нужно только в специально организованных для этого местах – парках, скверах, рекреационных зонах, не рекомендуется заходить в глубь леса. Также во время отдыха на природе необходимо надевать закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей. После посещения зеленых зон обязателен внимательный осмотр.