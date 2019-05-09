Пермь: новости дня
13:22 | 11.05.2019
В Перми стартуют бесплатные утренние зарядки в сквере им. Землячки
С мая в Мотовилихинском районе Перми открылись бесплатные группы здоровья. Расписание занятий в районе здесь: www.gorodperm.ru/upload/news/2019/Raspisanije_maj_Motoviliha.docx. Одной из площадок стал сквер им. Землячки, где, начиная с 13 мая, будет проводиться утренняя зарядка.
В рамках программы «группы здоровья» сформировано 13 групп разных направлений, большинство из которых уже начали свою работу. Пермяки могут подтянуть свою форму на занятиях по общей физической подготовке (ОФП). Также для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся адаптивные занятия по адресу: улица Дружбы, 12.
Непосредственно утренняя зарядка в сквере им. Землячки стартует с 13 мая и будет проводиться 3 раза в неделю – понедельник, среда, пятница.
На тренировки приглашаются все желающие, кому не противопоказаны занятия спортом. С собой необходимо иметь удобную одежду и обувь.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по культуре, спорту и молодежной политике администрации Мотовилихинского района по телефону: 260-44-30, Наку Арсений Антонович.
© «Вечерние Ведомости»
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