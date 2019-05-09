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Пермь: новости дня


13:19 | 11.05.2019

В Пермском крае открыты три новых офиса МФЦ

Дополнительные «окна» МФЦ созданы на площадках агентства недвижимости «Альфа» в Березниках (ул. Мира, 85), в Соликамске (ул. 20 лет Победы, 121) и в Чайковском (ул. Вокзальная, 13).

Новые подразделения «Мои документы» призваны повысить доступность государственных услуг, оказываемых жителям Пермского края по принципу «одного окна». Филиалы располагаются в центральных районах городов. Офисы находятся на первых этажах зданий, что обеспечивает их доступность для маломобильных категорий граждан. Прием заявителей будет осуществляться по предварительной записи по тел. 8 800 555 05 53 либо на сайте учреждения http://mfc-perm.ru/.

Как рассказали в пресс-службе краевого МФЦ, ключевым направлением в работе новых подразделений «Мои документы» в Соликамске и Березниках станет оказание государственных услуг представителям бизнес-сообщества. Помимо стандартных услуг, в «окнах» МФЦ предприниматели смогут подать документы на открытие банковского счета, получить консультацию по налогам и сборам, оформить разрешение на строительство, установку рекламных конструкций, оформить заявку на предоставление места для размещения нестационарных торговых объектов или на подключение объекта к инженерным сетям и др. Получить государственные и муниципальные услуги в новом многофункциональном центре Чайковского сможет любой желающий.

«До последнего времени в Соликамске и в Березниках работали по два филиала МФЦ, в Чайковском - только один. Создание дополнительных офисов позволит нам перераспределить потоки заявителей и разгрузить существующие отделения», - говорит руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.

Напомним, что Пермский край в числе первых регионов России подключился к проекту по организации деятельности МФЦ на площадках кредитно-финансовых и иных коммерческих организаций. В настоящее время в Перми офисы МФЦ успешно функционируют на базе «Сбербанка», «Банка Москвы», банков «Урал ФД» и «УралСиб», агентства недвижимости «Перспектива», а также пермского офиса АН «Альфа».

© «Вечерние Ведомости»

 


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