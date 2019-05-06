17-летнему герою из Пермского края вручили знак «Горячее сердце»

16:18 | 10.05.2019

Антон Митраков в этом году заканчивает 11 классов. Живет 17-летний юноша в поселке Красный берег Соликамского района. В школе Антона знает каждый первоклашка, в начале учебного года на линейке 1 сентября ребятам рассказали о том, что Антон спас двух тонущих детей.



Летом 2017 года он вытащил из воды тонущую маленькую девочку. Пятиклассница решила искупаться в реке Язьва, но ее понесло течением. Отец бросился на помощь дочери, но не смог помочь. Девочку быстро уносило от берега. Испугавшись и захлебываясь водой, она даже не могла кричать, чтобы позвать на помощь. На ее счастье, невольным свидетелем этого стал Антон Митраков, который, не раздумывая, бросился ей на выручку. Ему удалось доплыть до тонувшей девочки, жизнь ребенка была спасена.



Ситуация практически повторилась 26 июня 2018 года. Сильное течение Язьвы унесло от берега шестиклассника. Видя, что мальчик начинает захлебываться и, выбившись из сил, уходить под воду, Антон прыгнул в реку и вызволил мальчика из затягивающей его воронки. Антон Митраков ничего не рассказал о происшествиях ни родителям, ни одноклассникам. О случаях счастливого спасения детей стало известно от очевидцев.



Организационный комитет Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» за мужество и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим, принял решение о награждении Антона Митракова нагрудным знаком «Горячее сердце». Его имя с историей о геройских поступках внесены в Почетную книгу «Горячее сердце-2019».



По поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова нагрудный знак «Горячее сердце» Антону Митракову вручил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. Церемония награждения прошла во время торжественного мероприятия Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Ф.Кузьмина «Мы наследники Великой Победы!».