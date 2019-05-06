Пермяков приглашают присоединиться к всероссийской акции «Красная гвоздика»

14:42 | 10.05.2019

С 1 мая по 22 июня благотворительный фонд «Память поколений» реализует федеральную акцию «Красная гвоздика». Пермский край присоединился к акции.



Фонд совместно с движением «Волонтеры Победы» и присоединившимися в этом году «серебряными» волонтерами проведет масштабное распространение значков «Красная гвоздика» в городских парках и скверах, на центральных улицах и в других общественных местах по всей стране. Приобрести значок «Красная гвоздика» можно будет в крупнейших торговых сетях и у партнеров акции в 85 регионах России.



Денежные средства от реализации значков поступают в фонд на оказание помощи ветеранам боевых действий.