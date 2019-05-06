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Пермь: новости дня


17:59 | 8.05.2019

9 мая в центре и районах Перми будет закрыто движение транспорта

В День Победы в связи с проведением праздничных мероприятий будет закрыто движение транспорта в центре города. Также будет запрещена парковка вдоль Компроса и улицы Ленина. Изменится и работа общественного транспорта.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, 9 мая с 05:00 до 16:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам:

- Куйбышева (от улицы Екатерининская до улицы Петропавловская без остановки движения по улице Петропавловская и улице Екатерининская);

- Екатерининская (от улицы Газеты «Звезда» до улицы Куйбышева без остановки движения по улице Газеты «Звезда» и улице Куйбышева);

- Луначарского (от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда» без остановки движения по улице Газеты «Звезда» и улице Куйбышева);

- Комсомольский проспект (от улицы Революции до улицы Монастырская без остановки движения по улице Петропавловская, улице Советская и улице Монастырская);

- Комсомольский проспект (четная сторона от улицы Тимирязева до улицы Революции без остановки движения по улице Тимирязева);

- Октябрьская площадь;

- Ленина от улицы Газеты «Звезда» до улицы Попова;

- Пушкина (от улицы Газеты «Звезда» до улицы Куйбышева без остановки движения по улице Газеты «Звезда» и улице Куйбышева);

- Краснова (от улицы Газеты «Звезда» до улицы Пушкина без остановки движения по улице Газеты «Звезда»).

С 12:00 до 16:00 также будет прекращено движение транспорта по улице Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининская.

С 05:00 до 00:00 9 мая будет прекращено движение по улице:

- Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова;

- Борчанинова от улицы Екатеринская до улицы Петропавловская.

Кроме того, с 05:00 8 мая до 16:00 9 мая будет запрещена парковка на Комсомольском проспекте от улицы Революции до улицы Ленина, Октябрьской площади и на улице Ленина от Комсомольского проспекта до улицы Попова.

Также с 05:00 8 мая до 00:00 9 мая будет запрещена парковка транспорта на улице Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова и улице Борчанинова от улицы Ленина до улицы Петропавловская. Автомобили нарушителей будут эвакуироваться на штраф-стоянки.

9 мая в Кировском, Орджоникидзевском, Свердловском районах будет временно ограничено движение.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, с 09:00 до 17:00 на территории Кировского района будет ограничено движение транспорта по улицам:

- Кировоградская от улицы Липатова до улицы Худанина;

- Шишкина от улицы Закамская до улицы Кировоградская;

- Оборонщиков от улицы Закамская до улицы Кировоградская;

- Астраханская от улицы Закамская до улицы Кировоградская;

- Адмирала Нахимова от улицы Закамская до улицы Кировоградская;

- Ласьвинская четная и нечетная сторона от улицы Закамская до улицы Кировоградская;

- улица Федосеева от улицы Закамская до улицы Кировоградская.

Также с 10:00 8 мая до 17:00 9 мая будет запрещена парковка транспорта по улице Кировоградская от улицы Липатова до улицы Федосеева.

С 12:00 до 16:00 на территории Орджоникидзевского района будет ограничено движение транспорта по улицам:

- Репина от улицы Карбышева до улицы Писарева;

- 1-й Дубровский переулок на всем протяжении;

- 2-й Дубровский переулок на всем протяжении;

- Двинская от улицы Карбышева до улицы Репина;

- Графтио от улицы Звенигородская до улицы Репина;

- Лобвинская от улицы Звенигородская до дома по адресу: улица Лобвинская, 33;

- Писарева от улицы Репина до улицы Мелитопольской.

Кроме того, с 13:00 8 мая до 16:00 9 мая будет запрещена парковка транспортных средств по улице Репина от улицы Карбышева до улицы Писарева, по улице Писарева от улицы Репина до улицы Мелитопольской.

9 мая с 15:00 до 17:00 на время проведения шествия «Поклонимся великим тем годам» будет прекращено движение транспорта по улицам:

- Комсомольский проспект четная и нечетная сторона от улицы Коминтерна до улицы Белинского;

- Комсомольская площадь;

- Белинского от улицы Пионерская до улицы Карла Маркса;

- площадь Карла Маркса;

- Сибирская от площади Карла Маркса до улицы Пушкина;

- Полины Осипенко от улицы 25 Октября до улицы Сибирская;

- Пушкина от улицы Сибирская до улицы Николая Островского;

- Николая Островского от улицы Пушкина до улицы Достоевского;

- Достоевского от улицы Николая Островского до улицы Парковая;

- Парковая от улицы Достоевского до улицы Ленина;

- Северная дамба от улицы Ленина до улицы Уральская.

Также с 17:00 8 мая до 17:00 9 мая будет запрещена парковка транспортных средств по улицам:

- Комсомольский проспект нечетная сторона от улицы Коминтерна до улицы Белинского;

- Комсомольская площадь;

- улица Белинского от улицы Пионерская до площади Карла Маркса;

- площадь Карла Маркса;

- улица Сибирская от площади Карла Маркса до улицы Пушкина;

- улица Полины Осипенко от улицы 25 Октября до улицы Сибирская;

- улица Пушкина от улицы Сибирская до улицы Николая Островского;

- улица Николая Островского от улицы Пушкина до улицы Достоевского;

- улица Достоевского от улицы Николая Островского до улицы Парковая;

- улица Парковая от улицы Достоевского до улицы Ленина.

© «Вечерние Ведомости»

 


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