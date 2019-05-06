День Победы на пермской эспланаде будут праздновать весь день

17:46 | 8.05.2019

Мероприятия в честь 74-й годовщины Победы в Перми продлятся весь день. Напомним, что главным лейтмотивом празднования в этом году станут песни военных лет.



Большой праздничный концерт и работа интерактивных площадок на городской эспланаде начнется в 12:00 и продлится до позднего вечера. Так, программа на главной сцене будет состоять из нескольких блоков. В частности, один из блоков будет посвящен 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, другой тематический блок будет называться «Поющая Победа». В концерте примут участие сводный хор поколений, Пермский губернский оркестр, ансамбли «Солнечная радуга», «Груша», «Ярмарка», школа танца Юлии Трестер, музыкальный театр «Орфей», ансамбли «Антарес» и «Дивертисмент», хор «Млада» и другие пермские артисты и коллективы.



Приглашенными артистами станут певец и музыкант, лауреат премии «Золотой граммофон» Денис Клявер, певец и композитор Марк Тишман, основательница и вокалистка группы «Юта» Анна Осипова, певец и участник шоу «Голос» Олег Шаумаров, вокальный проект «VIVA».



В это же время на улице Ленина будет размещен музей военной техники под открытым небом. У монумента «Героям фронта и тыла» заработают полевая кухня, детские интерактивные площадки, интерактивные тематические зоны, которые отразят те или иные стороны жизни на фронте и в тылу – экспозиция фронтового тыла, фронтовой кинотеатр, фотоателье, музей собаководства, санбат, представлена будет и современная армия России.



На малой сцене в районе монумента «Героям фронты и тыла» с 11:30 будет проходить концертная программа с участием пермских вокальных ансамблей, коллективов, хоров и артистов.



Празднование продлится до вечера и завершится 10-минутным фейерверком, который запустят в 23:00 с правого берега Камы. Посмотреть фейерверк можно будет с набережной Камы и Соборной площади. После фейерверка пермяки смогут уехать домой на общественном транспорте.



Для того, чтобы после салюта люди могли доехать домой на общественном транспорте, будет продлена работа трамвайных маршрутов №4, 5, 7, 11, а также троллейбусного маршрута №1. Последние отправления трамвайного маршрута №4 запланированы на 23:13 в сторону микрорайона Висим и в 00:14 в сторону станции «Пермь-2», трамвайный маршрут №5 по улице Ленина в сторону станции «Бахаревка» отправится в 23:14, 23:29, 23:50, в сторону станции «Пермь-2» в 23:28, 00:33 и 00:53. Отправления маршрута №7 запланированы на 23:34 в сторону остановки «ОАО «ВРЗ», а также в 00:03 и 00:49 в сторону станции «Пермь-2».



Маршрут №11 отправится в 23:12 и 23:35 в сторону микрорайона Висим, а также в 23:26, 23:56, 00:14, 00:36 в сторону остановки «Школа №107».



Троллейбусный маршрут №1 по улице Советской отправится в 23:43 и 0:26.



Кроме того, на время закрытия Коммунального моста с 22:50 до 23:30 движение автобусных маршрутов №8, 20 и 53 будет приостановлено. Последние отправления из центра города автобусов маршрутов №8, 20, 53 будут выполнены после открытия движения по Коммунальному мосту.



Так, от Центрального рынка автобусный маршрут №8 отправится в 23:30, маршрут №53 поедет в 23:30 и 23:43, маршрут №20 от остановки «Драмтеатр» - в 23:30, 23:40, 23:50, 23:59, 0:10.