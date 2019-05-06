Пермь: новости дня
17:46 | 8.05.2019
День Победы на пермской эспланаде будут праздновать весь день
Большой праздничный концерт и работа интерактивных площадок на городской эспланаде начнется в 12:00 и продлится до позднего вечера. Так, программа на главной сцене будет состоять из нескольких блоков. В частности, один из блоков будет посвящен 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, другой тематический блок будет называться «Поющая Победа». В концерте примут участие сводный хор поколений, Пермский губернский оркестр, ансамбли «Солнечная радуга», «Груша», «Ярмарка», школа танца Юлии Трестер, музыкальный театр «Орфей», ансамбли «Антарес» и «Дивертисмент», хор «Млада» и другие пермские артисты и коллективы.
Приглашенными артистами станут певец и музыкант, лауреат премии «Золотой граммофон» Денис Клявер, певец и композитор Марк Тишман, основательница и вокалистка группы «Юта» Анна Осипова, певец и участник шоу «Голос» Олег Шаумаров, вокальный проект «VIVA».
В это же время на улице Ленина будет размещен музей военной техники под открытым небом. У монумента «Героям фронта и тыла» заработают полевая кухня, детские интерактивные площадки, интерактивные тематические зоны, которые отразят те или иные стороны жизни на фронте и в тылу – экспозиция фронтового тыла, фронтовой кинотеатр, фотоателье, музей собаководства, санбат, представлена будет и современная армия России.
На малой сцене в районе монумента «Героям фронты и тыла» с 11:30 будет проходить концертная программа с участием пермских вокальных ансамблей, коллективов, хоров и артистов.
Празднование продлится до вечера и завершится 10-минутным фейерверком, который запустят в 23:00 с правого берега Камы. Посмотреть фейерверк можно будет с набережной Камы и Соборной площади. После фейерверка пермяки смогут уехать домой на общественном транспорте.
Для того, чтобы после салюта люди могли доехать домой на общественном транспорте, будет продлена работа трамвайных маршрутов №4, 5, 7, 11, а также троллейбусного маршрута №1. Последние отправления трамвайного маршрута №4 запланированы на 23:13 в сторону микрорайона Висим и в 00:14 в сторону станции «Пермь-2», трамвайный маршрут №5 по улице Ленина в сторону станции «Бахаревка» отправится в 23:14, 23:29, 23:50, в сторону станции «Пермь-2» в 23:28, 00:33 и 00:53. Отправления маршрута №7 запланированы на 23:34 в сторону остановки «ОАО «ВРЗ», а также в 00:03 и 00:49 в сторону станции «Пермь-2».
Маршрут №11 отправится в 23:12 и 23:35 в сторону микрорайона Висим, а также в 23:26, 23:56, 00:14, 00:36 в сторону остановки «Школа №107».
Троллейбусный маршрут №1 по улице Советской отправится в 23:43 и 0:26.
Кроме того, на время закрытия Коммунального моста с 22:50 до 23:30 движение автобусных маршрутов №8, 20 и 53 будет приостановлено. Последние отправления из центра города автобусов маршрутов №8, 20, 53 будут выполнены после открытия движения по Коммунальному мосту.
Так, от Центрального рынка автобусный маршрут №8 отправится в 23:30, маршрут №53 поедет в 23:30 и 23:43, маршрут №20 от остановки «Драмтеатр» - в 23:30, 23:40, 23:50, 23:59, 0:10.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:59 | 8.05.2019
9 мая в центре и районах Перми будет закрыто движение транспорта
17:46 | 8.05.2019
День Победы на пермской эспланаде будут праздновать весь день
17:40 | 8.05.2019
Взрывных устройств в Перми пока не обнаружено
17:25 | 8.05.2019
В Иковке формируют колонны для эвакуации. В поселок прибыл врио губернатора Вадим Шумков
17:20 | 8.05.2019
Информация о нехватке лекарств в свердловском онкодиспансере дошла до администрации Путина
16:46 | 8.05.2019
Оперативники УФСБ и полиции наведались в екатеринбургские автосервисы. Около 20 мигрантов будут депортированы
16:17 | 8.05.2019
Под Курганом эвакуируют село Иковка из-за лесных пожаров. Огонь подступает к населенному пункту
16:07 | 8.05.2019
Губернатор поздравил прикамцев с Днем Победы
15:53 | 8.05.2019
На Урале пьяного водителя, ранее судимого за смертельное ДТП, приговорили к 11 годам колонии
15:48 | 8.05.2019
В Перми начинается масштабный ремонт дорог
15:44 | 8.05.2019
9 мая в Верхней Пышме
15:30 | 8.05.2019
В Свердловской области для ветеранов ВОВ заработало бесплатное такси
15:15 | 8.05.2019
Режим ЧС в Кукуштане может быть снят уже сегодня
14:56 | 8.05.2019
В аэропорту Кольцово пассажирам раздают Георгиевские ленты
14:55 | 8.05.2019
Пермским кадетам на Красной площади показали 130 единиц боевой техники и новейшие образцы вооружения
14:43 | 8.05.2019
В Зауралье по факту загрязнения озера Горькое-Виктория завели уголовное дело. Ущерб исчисляется миллионами
14:34 | 8.05.2019
18 мая в Шарташском лесопарке пройдут «Чистые игры»
14:05 | 8.05.2019
На высокопоставленного чиновника в Шадринске завели уголовное дело за махинации с землей
14:03 | 8.05.2019
«Пермская сетевая компания» приступает к реконструкции нового участка теплосети на улице Луначарского
13:42 | 8.05.2019
К 300-летию Екатеринбурга мэра попросили переименовать 10 улиц
13:40 | 8.05.2019
В Кургане и Шадринске ветеранам ВОВ предоставят бесплатное такси
13:31 | 8.05.2019
На Вознесенской горке в Екатеринбурге вместе с кальянщиками появился нелегальный киоск
12:37 | 8.05.2019
В зауральском селе на девочку упала плита мемориала воинам ВОВ
12:21 | 8.05.2019
В Кургане эвакуировали людей из «Дома Быта» и «Бизнес-инкубатора»
12:09 | 8.05.2019
Пермские каратисты стали «Воинами Севера»
11:57 | 8.05.2019
Начались работы на улице Встречной в Перми в рамках нацпроекта