Взрывных устройств в Перми пока не обнаружено

17:40 | 8.05.2019

Как сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края, на 16.30 8 мая взрывных устройств в пермских зданиях, по которым поступили анонимные обращения, не обнаружено.



Правоохранительные органы продолжают проверку.