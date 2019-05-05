Энергетики реконструируют теплосеть по улице Газеты «Звезда»

19:16 | 7.05.2019

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» начинают перекладку участка тепловой сети, проходящей по улице Газеты «Звезда» в Перми. Энергетикам предстоит заменить более 500 метров трубопровода с увеличением его диаметра до 500 мм от улицы Петропавловской до улицы Ленина.



На время работ с 10 мая до конца июня по улице Газеты «Звезда» будет закрыт проезд автомобильного транспорта от улицы Петропавловской до улицы Ленина. Подрядной организации предписано обеспечить участок работ информационными щитами и дорожными знаками, которые позволят водителям выстроить маршруты объезда.



В 2019 году энергетики планируют масштабную модернизацию тепловых сетей в центре краевой столицы. В межсезонье пройдут перекладки на улицах Луначарского, 1-й Красноармейской, Тимирязева и Глеба Успенского. Замена теплопроводов ведется в рамках подготовки города к отопительному сезону 2019-2020 годов. Все мероприятия синхронизированы с программой подготовки к празднованию 300-летнего юбилея Перми.