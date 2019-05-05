Пермь: новости дня
17:26 | 7.05.2019
Пермь приняла Всероссийский театральный марафон
«Мы привезли символ марафона в Пермский край. Театральный марафон в очередной раз подтверждает тот факт, что российский театр активно развивается», — сказал Владимир Соловьев.
«Благодаря «Театральному марафону» мы видим творчество наших соседей, о которых мы до этого только слышали, — отметил Вячеслав Торчинский. — Гастрольная деятельность важна для любого театра, для любого артиста, она дает возможность увидеть нового зрителя. Как и зрителю интересно увидеть новые театры. Такой обмен творческим потенциалом – важная история. Мы с нашими коллегами из Удмуртии давно обсуждаем вариант соглашения для дальнейшего творческого сотрудничества. В этом смысле «Театральный марафон» решает эту задачу: можно видеть «соседей» и обмениваться опытом. Это важная составляющая культурной жизни страны».
После торжественной церемонии специально для пермских зрителей именитый Глазовский драматический театр «Парафраз» представил вербатимную комедию Дамира Салимзянова «Дуры мы, дуры». Это история про трех подруг, под новогоднюю ночь ждущих чуда, поскольку в их собственной реальной жизни чуда нет и не предвидится. Как отмечали критики, в этом спектакле «Парафраз» выдерживает свой фирменный стиль: «при всей трагичности поднятой темы спектакль отнюдь не пессимистичный. Героини поминутно оказываются в комедийных ситуациях: карнавальных, остроумных, почти анекдотичных, разыгранных с безупречным чувством меры и вкуса к хорошей шутке». 6 мая спектакль «Дуры мы, дуры» увидело больше 130 человек. Еще два показа состоится на площадке «Сцены-Молот» 7 и 8 мая.
Недолго погостив на пермской земле, знамя марафона отправится в Республику Башкирия. 10 мая министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский передаст его представителям театра «НУР».
В рамках марафона в Уфе на сцене театра «НУР» Пермский театр «У Моста» покажет свои легендарные постановки по пьесам Мартина МакДонаха, спектакли – номинанты премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА»: 10 и 11 мая – «Безрукий из Спокэна», 12 мая – «Сиротливый Запад», режиссер-постановщик – Сергей Федотов. «Ведущий драматург XXI века», «Тарантино от театра», «Сенсация театральной Европы», «Чудо современной сцены» – все это про МакДонаха. Именно Сергей Федотов стал первооткрывателем творчества драматурга в России, поставив в 2004 году пьесу «Сиротливый Запад». «У Моста» – единственный в мире театр, поставивший все восемь пьес ирландского драматурга, а также организовавший международный фестиваль, посвященный его творчеству.
Напомним, Всероссийский театральный марафон – крупнейшее событие Года театра. Эстафета театрального марафона проходит через всю Россию и концу года охватит 85 регионов страны: от театра к театру, из города в город, от Владивостока до самой западной точки страны – Калининграда.
© «Вечерние Ведомости»
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