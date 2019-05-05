В День Победы в столице Прикамья будут усилены меры безопасности

17:11 | 7.05.2019

Вопрос обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий, в том числе 9 мая, традиционно становится одним из главных.



Как пояснили в департаменте общественной безопасности администрации Перми, для обеспечения безопасности зрителей и участников праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вход на Октябрьскую площадь для зрителей будет организован в пяти местах, оборудованных металлодетекторами. Пропускные пункты начнут работу в 09:00 и будут закрываться по мере наполняемости зрительских трибун.



Кроме того, в департаменте отмечают, что проход на Октябрьскую площадь через место сбора «Бессмертного полка» будет ограничен.



Для охраны общественного порядка планируется привлечь сотрудников частных охранных организаций, Управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю, курсантов военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, контролеров, а также сотрудников полиции.



Правила посещения парада традиционны – в периметр запрещен пронос холодного, огнестрельного, травмирующего и других видов оружия, любых острых и взрывоопасных предметов. Также запрещен допуск лиц в состоянии опьянения, пронос алкогольных напитков, напитков в стеклянной таре, напитков в любой таре объемом свыше 0,5 литра, сумок размером свыше 50 на 50 см. Запрещен вход на территорию проведения мероприятия с животными, проезд на скутерах, велосипедах (кроме детских трехколесных). Проход на территорию проведения мероприятий детей до 12 лет разрешен только в сопровождении взрослых.



В целях антитеррористической защищенности 9 мая будет временно ограничена работа парка им. Горького, а также ограничена продажа напитков в стеклянной таре и колюще-режущих предметов учреждениями торговли по маршруту следования «Бессмертного полка».



Органы управления и оперативные службы города Перми будут находиться в состоянии повышенной готовности для обеспечения безопасности и для принятия экстренных мер, связанных с авариями, происшествиями.



Для контроля за соблюдением ограничения торговли алкогольной продукцией на всей территории города будут созданы совместные группы из сотрудников территориальных органов администрации города и отделов полиции Управления министерства внутренних дел России по городу Перми.



В целях недопущения актов вандализма в эти дни организована охрана памятников, мемориалов, обелисков, воинских захоронений.