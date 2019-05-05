Пермь: новости дня
17:11 | 7.05.2019
В День Победы в столице Прикамья будут усилены меры безопасности
Как пояснили в департаменте общественной безопасности администрации Перми, для обеспечения безопасности зрителей и участников праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вход на Октябрьскую площадь для зрителей будет организован в пяти местах, оборудованных металлодетекторами. Пропускные пункты начнут работу в 09:00 и будут закрываться по мере наполняемости зрительских трибун.
Кроме того, в департаменте отмечают, что проход на Октябрьскую площадь через место сбора «Бессмертного полка» будет ограничен.
Для охраны общественного порядка планируется привлечь сотрудников частных охранных организаций, Управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю, курсантов военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, контролеров, а также сотрудников полиции.
Правила посещения парада традиционны – в периметр запрещен пронос холодного, огнестрельного, травмирующего и других видов оружия, любых острых и взрывоопасных предметов. Также запрещен допуск лиц в состоянии опьянения, пронос алкогольных напитков, напитков в стеклянной таре, напитков в любой таре объемом свыше 0,5 литра, сумок размером свыше 50 на 50 см. Запрещен вход на территорию проведения мероприятия с животными, проезд на скутерах, велосипедах (кроме детских трехколесных). Проход на территорию проведения мероприятий детей до 12 лет разрешен только в сопровождении взрослых.
В целях антитеррористической защищенности 9 мая будет временно ограничена работа парка им. Горького, а также ограничена продажа напитков в стеклянной таре и колюще-режущих предметов учреждениями торговли по маршруту следования «Бессмертного полка».
Органы управления и оперативные службы города Перми будут находиться в состоянии повышенной готовности для обеспечения безопасности и для принятия экстренных мер, связанных с авариями, происшествиями.
Для контроля за соблюдением ограничения торговли алкогольной продукцией на всей территории города будут созданы совместные группы из сотрудников территориальных органов администрации города и отделов полиции Управления министерства внутренних дел России по городу Перми.
В целях недопущения актов вандализма в эти дни организована охрана памятников, мемориалов, обелисков, воинских захоронений.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:42 | 7.05.2019
В мэрии Екатеринбурга не смогли выбрать подрядчика для реконструкции парка Зеленая роща
19:16 | 7.05.2019
Энергетики реконструируют теплосеть по улице Газеты «Звезда»
17:45 | 7.05.2019
В День радио студенты помыли памятник Попову в Екатеринбурге
17:26 | 7.05.2019
Пермь приняла Всероссийский театральный марафон
17:22 | 7.05.2019
В Перми появился передвижной офис МФЦ
17:12 | 7.05.2019
Родители были на работе: в Екатеринбурге из квартиры, где лопнула батарея, спасли 7-летнего мальчика
17:11 | 7.05.2019
В День Победы в столице Прикамья будут усилены меры безопасности
16:54 | 7.05.2019
На всероссийских олимпиадах пермские школьники завоевали 35 дипломов
16:44 | 7.05.2019
В переулке Пугачевском горел двухэтажный барак
16:33 | 7.05.2019
Пермские кадеты приехали в Москву на репетицию парада Победы
16:19 | 7.05.2019
В течение месяца улицу Комсомольскую перекроют четыре раза
16:06 | 7.05.2019
Подготовка к Дягилевскому фестивалю: строительные работы в цехах завода им. Шпагина завершатся 10 мая
15:59 | 7.05.2019
В субботу на площади 1905 года откроется очередная ярмарка
15:56 | 7.05.2019
9 мая в центре Перми изменится движение общественного транспорта
15:11 | 7.05.2019
Мэр Кургана ввел «сухой закон» в день празднования Победы
14:58 | 7.05.2019
Стартовала продажа единых билетов на екатеринбургскую «Ночь музеев»
14:17 | 7.05.2019
В Екатеринбурге вандалы продолжают громить сквер за Оперным театром
14:06 | 7.05.2019
На следующей неделе ограничат движение по улице Чернышевского
13:50 | 7.05.2019
От укусов клещей пострадали более двух тысяч свердловчан
13:35 | 7.05.2019
При пожаре в доме на улице Гагарина пострадала женщина
13:17 | 7.05.2019
Высокинский поручил взять шефство над каждым ветераном
12:57 | 7.05.2019
Связь на земле и под землей: метрополитен Екатеринбурга назвал своего телеком-оператора
12:26 | 7.05.2019
34 прикамских спортсмена представят регион в окружном спортивно-туристском лагере «Туриада-2019»
12:26 | 7.05.2019
Екатеринбургские фонтаны заработают 9 мая
11:59 | 7.05.2019
В Екатеринбурге пройдут соревнования «Автоледи-2019»