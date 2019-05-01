Пермь: новости дня
17:12 | 6.05.2019
Накануне Дня Победы в пермском аэропорту пройдет концерт
7 мая в 13.00 для пассажиров воздушной гавани выступит Пермский губернский оркестр под руководством Заслуженного работника культуры Российской Федерации, почетного гражданина Пермского края, полковника Евгения Александровича Тверитинова.
На некоторое время воздушная гавань Пермского края превратится в концертный зал. Формат проведения мероприятия выбран не случайно. В этом году цикл торжественных событий в Пермском крае, посвященных 74-й годовщине Великой Победы, проходит под лозунгом «Поющая Победа».
Кроме того, в период с 7 по 9 мая при регистрации каждый пассажир получит в подарок Георгиевскую ленту.
© «Вечерние Ведомости»
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