В пермском аэропорту задержаны рейсы

13:13 | 6.05.2019

Из-за ограничений аэропорта «Шереметьево» в связи с авиационным происшествием с пассажирским самолетом SSJ - 100 рейсы за 05 и 06 мая 2019 авиакомпаний «Аэрофлот» и «Pegas Fly» вылетели в Пермь с задержкой:



прибытие рейсов SU 1293, SU 1205, SU 1394, ЕО 201 из Москвы (Шереметьево).



отправка рейсов SU 1294, SU 1206, SU 1395, ЕО 202 в Москву (Шереметьево).



Среднее время задержки вылетов из аэропорта Шереметьево составляет от одного до двух часов, что приводит к изменению времени обратных вылетов из Перми в Москву.



Кроме этого, отменен рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы SU 1218 с вылетом в 05:35, а также обратный рейс в Москву SU 1218 с вылетом в 06:25. Пассажиров отмененных рейсов пересадили на ближайший следующий вылет.



Сегодня, 6 мая, задерживается вылет рейса SU 1204 авиакомпании «Аэрофлот» из Шереметьево в Пермь. На данный момент отправление самолета перенесено с 17:35 на 19:15. Обратный рейс SU 1205 назначен на 00:05 07 мая 2019 года. Указано местное время вылета.



Вся актуальная информация о рейсах размещена на онлайн-табло аэропорта Шереметьево и Большое Савино. Получить информацию о рейсах можно в справочной аэропорта по телефону: +7 (342) 299 17 71.