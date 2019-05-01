Пермь: новости дня
12:55 | 6.05.2019
В Перми завершен отопительный сезон и стартовала подготовка тепловых сетей
Отопительный сезон 2018-2019 годов в Перми завершается с 06 мая 2019 года. Соответствующее постановление № 137-П от 29.04.2019 года принято администрацией города. С учетом погодных условий, отопление в домах пермяков будет отключаться по мере поступления заявок от потребителей.
На особом контроле энергетиков Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» с точки зрения обеспечения теплового комфорта будут объекты соцкультбыта – детские сады, школы и больницы.
Сразу же после перевода объектов генерации, насосных станций и ЦТП в летний режим работы теплоэнергетики приступают к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка теплопроводов на механическую плотность и прочность, необходимая для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики «опрессовок» согласованы и направлены в районные администрации, УК и ТСЖ.
Повышение надежности работы городских тепловых систем будет осуществляться в ходе замены устаревших участков трубопроводов. Межсезонные перекладки в Перми уже стартовали: начаты реконструкции теплосетей на улицах Луначарского и Глеба Успенского. Акцент делается на замену сетей в центре города. Будет продолжено обновление тепломагистрали на ул. Газеты «Звезда» на участке от Ленина до Петропавловской.
В этом году большие объемы замены теплосетей предусмотрены в правобережной части Перми (микрорайон Закамск Кировского района Перми). Всего в ходе подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок здесь будет переложено более 2,7 км теплопроводов диаметром 150-300 мм. Работы пройдут на улицах Охотников, Панфилова, Закамской, Федосеева, Сокольской, Автозаводской, Торговой.
До старта подачи тепла будет максимально обновлена тепловая инфраструктура, от надежной работы которой зависит стабильность подачи энергоресурса наибольшему числу горожан.
© «Вечерние Ведомости»
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