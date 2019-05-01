Погода в Перми будет летней

12:41 | 6.05.2019

Сейчас в столице Прикамья 21 градус, пасмурно. Сегодня, 6 мая, в Перми будет около 22°C, ночью – 14°C.



Завтра столбик термометра поднимется до 25°C. В среду, 8 мая, будет немного прохладней, возможны дожди и грозы. В выходные, по предварительным прогнозам, сохранится теплая погода.