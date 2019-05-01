Пермь: новости дня
12:41 | 6.05.2019
Погода в Перми будет летней
Завтра столбик термометра поднимется до 25°C. В среду, 8 мая, будет немного прохладней, возможны дожди и грозы. В выходные, по предварительным прогнозам, сохранится теплая погода.
© «Вечерние Ведомости»
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