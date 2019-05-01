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Пермь: новости дня


16:06 | 4.05.2019

В Прикамье началась посевная

В Пермском крае стартовала весенне-полевая кампания, сообщает краевое министерство сельского хозяйства. Одним из первых посевные начал сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз им. Чапаева» в Кунгурском районе. Хозяйством уже проведены боронирование многолетних трав, закрытие влаги в почве, а также культивация. С 26 апреля СПК приступит к посеву овса, всего им планируется засеять 515 га. В течение 15 дней, если будет позволять погода, хозяйство планирует засеять пшеницу – на 1365 га и ячмень – на 1532 га.

По словам директора СПК «Колхоз им. Чапаева» Ольги Поповой, начать вовремя работы позволила своевременная поддержка в размере 2,5 млн рублей со стороны краевых властей. «Благодаря тому, что часть денег получили уже сейчас, а не в конце года, удалось закупить топливо, теперь вовремя можем начать посевную. Удалось закупить удобрения, а также средства для обработки от сорняков. Также начали строить зерносушильный комплекс, часть денег на него пошла из поддержки», – рассказала она.

Кроме того, в этом году СПК «Колхоз им. Чапаева», где выращивают и разводят племенной крупный рогатый скот, получил субсидию от краевых властей в размере 8,3 млн рублей. В том числе благодаря и этим средствам в этом году предприятие планирует построить еще один телятник. Таким образом, поголовье скота увеличится примерно на 100 голов.

Во время отчета о работе правительства за 2018 год губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что в прошлом году сельское хозяйство показало лучшие за последние 7 лет результаты – производство продукции выросло на 5,6%. «Такой рост только хорошей погодой уже не объяснить. Причина – та политика поддержки сельского хозяйства, которая в последние годы реализуется – с предсказуемыми условиями субсидирования», - подчеркнул Максим Решетников.

Всего на развитие сельского хозяйства в 2019 году в бюджете Пермского края предусмотрено около 3 млрд рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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