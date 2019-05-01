Пермь: новости дня
16:06 | 4.05.2019
В Прикамье началась посевная
По словам директора СПК «Колхоз им. Чапаева» Ольги Поповой, начать вовремя работы позволила своевременная поддержка в размере 2,5 млн рублей со стороны краевых властей. «Благодаря тому, что часть денег получили уже сейчас, а не в конце года, удалось закупить топливо, теперь вовремя можем начать посевную. Удалось закупить удобрения, а также средства для обработки от сорняков. Также начали строить зерносушильный комплекс, часть денег на него пошла из поддержки», – рассказала она.
Кроме того, в этом году СПК «Колхоз им. Чапаева», где выращивают и разводят племенной крупный рогатый скот, получил субсидию от краевых властей в размере 8,3 млн рублей. В том числе благодаря и этим средствам в этом году предприятие планирует построить еще один телятник. Таким образом, поголовье скота увеличится примерно на 100 голов.
Во время отчета о работе правительства за 2018 год губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что в прошлом году сельское хозяйство показало лучшие за последние 7 лет результаты – производство продукции выросло на 5,6%. «Такой рост только хорошей погодой уже не объяснить. Причина – та политика поддержки сельского хозяйства, которая в последние годы реализуется – с предсказуемыми условиями субсидирования», - подчеркнул Максим Решетников.
Всего на развитие сельского хозяйства в 2019 году в бюджете Пермского края предусмотрено около 3 млрд рублей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:06 | 4.05.2019
В Прикамье началась посевная
13:02 | 4.05.2019
Военные прокомментировали ЧП в Еланском гарнизоне
12:14 | 4.05.2019
В Пермском крае объявили аукционы на реконструкцию ул. Строителей
12:09 | 4.05.2019
5 мая движение в центре Перми будет ограничено
12:05 | 4.05.2019
Геронтологический центр в Перми построен на 80%
11:18 | 4.05.2019
Шёл в тёмной одежде без светоотражающих элементов: под Екатеринбургом сбили пешехода
10:53 | 4.05.2019
Юные свердловчане выиграли Кубок Европы по футзалу и микрофутзалу
09:41 | 4.05.2019
Эвакуировали несколько человек, в числе которых есть дети: в Асбесте загорелась квартира
08:04 | 4.05.2019
Пропал две недели назад: в Первоуральске разыскивают мужчину
07:54 | 4.05.2019
В центре Екатеринбурга из-за пожара в заброшенном здании перекрыли движение по улице Маршала Жукова
07:36 | 4.05.2019
В Екатеринбурге на работника ТСЖ напали бывшие коллеги
00:34 | 4.05.2019
В Свердловской области обеспеченность запасами для стройиндустрии составляет более 100 лет
23:27 | 3.05.2019
В Свердловской области прогремел взрыв: есть погибший
22:45 | 3.05.2019
На трассе Челябинск-Екатеринбург сгорела машина с гробами
21:03 | 3.05.2019
В центре Екатеринбурга полиция задержала голого мужчину
19:25 | 3.05.2019
Пермский край примет участие во всероссийской акции «Диктант Победы»
17:37 | 3.05.2019
На Урале ожидается сильный шквалистый ветер
17:15 | 3.05.2019
В Свердловской области введен противопожарный режим
16:41 | 3.05.2019
В Екатеринбурге в подвале кафе на Уралмаше произошел пожар
16:19 | 3.05.2019
«Спартак» обыграл уральских футболистов в молодежном первенстве
15:51 | 3.05.2019
В столице Прикамья пройдет всероссийский полумарафон Забег.РФ
15:48 | 3.05.2019
В Перми началась озеленительная кампания
15:47 | 3.05.2019
На время проведения массовых мероприятий 9 мая будет ограничено движение в нескольких районах Перми
15:45 | 3.05.2019
Медоборудование российского производства позволяет облегчить работу врачам в Прикамье
14:25 | 3.05.2019
Скончался руководитель ОМВД города Камышлова Сергей Черевко
14:09 | 3.05.2019
В Екатеринбурге реконструируемый сквер за Оперным театром громят вандалы и коммунальщики
13:10 | 3.05.2019
Из-за пожара на Санаторной в Екатеринбурге эвакуировали 10 человек
13:08 | 3.05.2019
Пилотажная группа «Русь» выступит в День Победы в Верхней Пышме
12:59 | 3.05.2019
В Екатеринбурге на Уралмаше эвакуировали жилой дом
12:30 | 3.05.2019
Свердловчанку посадят на 13 лет за сбыт наркотиков