5 мая движение в центре Перми будет ограничено

12:09 | 4.05.2019

5 мая с 09:30 до 15:30, а также 7 мая с 19:00 до 00:00 в центре Перми будет закрыто движение на время репетиций торжественного прохождения войск Пермского гарнизона и театрализованного пролога.



На это время полностью будет прекращено движение по ул. Екатерининской от Газеты «Звезда» до Куйбышева; Луначарского от ул. Куйбышева до Газеты «Звезда»; по Комсомольскому проспекту от ул. Пушкина до Ленина и по Октябрьской площади; по четной стороне Компроса от Ленина до Советской.



С 15:00 1 мая до 23:00 10 мая для монтажа, а затем демонтажа сценической конструкции ограничено движение всех видов транспорта по Октябрьской площади у дома №29 по Комсомольскому проспекту, запрещена остановка и стоянка на Октябрьской площади в районе домов №29 и №34 по Компросу.



Также с 17:30 4 мая до 15:30 5 мая и 7 мая будет запрещена стоянка для всех видов транспорта по обеим сторонам Компроса от Пушкина до Екатерининской и на Октябрьской площади.



5 мая с 09:30 до 15:30, 7 мая с 19:00 до 00:00 изменятся и маршруты общественного транспорта: https://veved.ru/perm/perm-news/124336-na-vremya-repeticij-parada-pobedy-3-5-i-7-maya-budet-perekryvatsya-dvizhenie-transporta-v-centre-permi.html.