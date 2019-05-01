Геронтологический центр в Перми построен на 80%

12:05 | 4.05.2019

Представители группы контроля за исполнением национальных проектов «Единой России» проинспектировала ход строительства геронтологического центра в пермском микрорайоне Гайва.



Возведение нового геронтологического центра на 150 койкомест идет с середины 2018 года. На стройке представители группы контроля интересовались, кто является поставщиком строительных материалов, идет ли строительство в графике, как будет организовано внутреннее пространство центра для пожилых людей. Застройщик отметил, что объект строится с опережением графина на три месяца, используются материалы, произведенные пермскими предприятиями и компаниями. Внутри все будет обустроено для комфортного проживания людей старшего поколения. Стоимость строительства объекта составляет 272,318 млн рублей – это средства бюджета Пермского края и Пенсионного фонда РФ.



«Наша задача – посмотреть, как стартовали все 12 национальных проектов в регионах, какая сложилась пропорция между федеральным и региональным финансированием, какие есть вопросы, ведь мы можем где-то оперативно изменить федеральное законодательство, нормативно-правовые акты. Сегодня начали с детства, посетив детский сад, а завершаем старшим поколением. То, что увидели, впечатляет. Этот пилотный проект по строительству современного геронтологического центра заслуживает внимания, опыт может быть распространен на всю территорию России. Население стареет, и нужны такие современные формы сопровождения, чтобы продлить активное долголетие пожилых людей, чтобы они жили как можно дольше в комфортных условиях», – сказал член Совета Федерации Владимир Кравченко.



На сегодня объект готов на 80%, коробка здания уже под кровлей, ведутся внутренние отделочные работы. Строители планируют выйти на чистовую отделку в июне, а в августе сдать объект, чтобы он открылся 1 октября, в день празднования Международного дня пожилого человека. В новом современном корпусе площадью 6574,8 кв. м будут работать отделения долговременного ухода и социально-медицинское. Для граждан «серебряного» возраста создадут условия для социально-педагогической, психологической реабилитации, общеоздоровительные мероприятия. Отдельное внимание уделено комфортным зонам отдыха. На территории центра предусмотрены спортивные площадки и парковые рекреации с дорожками для прогулок.