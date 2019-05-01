В пермском аэропорту ветеранов и тружеников тыла ждет спецобслуживание

19:34 | 3.05.2019

«Большое Савино» отметит День Победы традиционной акцией для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Фронтовиков и тружеников тыла ждет специальное обслуживание.



С 4 по 12 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла и по одному сопровождающему смогут бесплатно воспользоваться услугами парковки и бизнес-зала при посадке на внутренние рейсы. Ветерану понадобится предъявить удостоверение, а сопровождающему лицу – паспорт.



Все необходимые разъяснения по вопросам специального обслуживания в любое время дадут на стойке информации аэропорта, а также в справочной службе по тел. +7 (342) 299-17-71.