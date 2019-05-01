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Пермь: новости дня


19:25 | 3.05.2019

Пермский край примет участие во всероссийской акции «Диктант Победы»

Пермский край присоединится к всероссийской акции «Диктант Победы», которая пройдет 7 мая в городах России, а также в ряде других стран. В регионе будут открыты две площадки: одна — в историческом парке «Россия — моя история. Пермский край», вторая — в школе №119 Кировского района Перми. Кроме того, все желающие смогут проверить свои знания истории ВОВ онлайн.

Тест будет состоять из 20 вопросов, связанных с историей войны, ее героями и Днем Победы. На выполнение всей работы дается 45 минут. Победителей определят на региональном и федеральном уровнях. Результаты акции регионального этапа подведут 22 июня.

Подробнее об акции и площадках её проведения можно узнать на сайте https://диктантпобеды.рф/.

Место проведения:

1) Исторический парк «Россия — моя история», г. Пермь, ул. Монастырская, 2. Регистрация по ссылке https://myhistoryperm--events.timepad.ru/event/968772/;

2) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №119», г. Пермь, ул. Липатова, 2.

Время: 13:00 — открытие площадки и регистрация участников, 14:30 — обязательный инструктаж, 15:00 — начало написания диктанта.

© «Вечерние Ведомости»

 


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