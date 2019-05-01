Пермь: новости дня
15:51 | 3.05.2019
В столице Прикамья пройдет всероссийский полумарафон Забег.РФ
Участникам забега предстоит преодолеть четыре дистанции различной сложности: 2 км, 5 км, 10 км и полумарафон. Маршрут пройдет по центральным улицам и исторической части города. На протяжении всей трассы бегунов ждут точки питания, вода, поддержка болельщиков, а также музыкальное сопровождение. Каждый участник получит памятную медаль финишера и фирменную футболку с символикой Забег.РФ.
На участие в Перми уже зарегистрировались более 1,5 тысячи человек из 52 населенных пунктов 7 регионов России. В Перми соберутся спортсмены из Москвы, Пермского края, Республики Удмуртия, Свердловской и Томской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
К участию приглашаются как индивидуальные участники, так и команды предприятий и организаций Перми и Пермского края.
«Самая спортивная корпорация» - определяется команда с максимальным количеством участников, чем многочисленнее команда, тем выше результат;
«Самая скоростная команда» - проводится по принципу суммирования баллов, набранных первыми пятью финишировавшими членами команды на дистанциях 10 км и 21,1 км;
«Самая выносливая команда» - определяется суммой дистанций, которые преодолели все участники в команде;
«Самая яркая команда» - определяется главным судьей соревнований как команда с самыми яркими костюмами и атрибутикой.
Для подачи заявки на корпоративный турнир необходимо направить информацию на почту permrun@mail.ru с указанием названия своего предприятия или позвонить по телефону: 8-919-448-43-41. Координатор объяснит правила участия, ответит на вопросы и зарегистрирует команду.
Информацию о порядке и сроках регистрации, стартовых пакетах и программе мероприятия можно найти на сайте организаторов мероприятия http://permrun.ru/.
© «Вечерние Ведомости»
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