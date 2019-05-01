В столице Прикамья пройдет всероссийский полумарафон Забег.РФ

15:51 | 3.05.2019

19 мая Пермь при поддержке министерства физической культуры и спорта края впервые примет федеральный беговой проект. Более 250 тысяч бегунов из 20 городов России от Москвы до Владивостока одновременно выйдут на старт.



Участникам забега предстоит преодолеть четыре дистанции различной сложности: 2 км, 5 км, 10 км и полумарафон. Маршрут пройдет по центральным улицам и исторической части города. На протяжении всей трассы бегунов ждут точки питания, вода, поддержка болельщиков, а также музыкальное сопровождение. Каждый участник получит памятную медаль финишера и фирменную футболку с символикой Забег.РФ.



На участие в Перми уже зарегистрировались более 1,5 тысячи человек из 52 населенных пунктов 7 регионов России. В Перми соберутся спортсмены из Москвы, Пермского края, Республики Удмуртия, Свердловской и Томской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.



К участию приглашаются как индивидуальные участники, так и команды предприятий и организаций Перми и Пермского края.



«Самая спортивная корпорация» - определяется команда с максимальным количеством участников, чем многочисленнее команда, тем выше результат;



«Самая скоростная команда» - проводится по принципу суммирования баллов, набранных первыми пятью финишировавшими членами команды на дистанциях 10 км и 21,1 км;



«Самая выносливая команда» - определяется суммой дистанций, которые преодолели все участники в команде;



«Самая яркая команда» - определяется главным судьей соревнований как команда с самыми яркими костюмами и атрибутикой.



Для подачи заявки на корпоративный турнир необходимо направить информацию на почту permrun@mail.ru с указанием названия своего предприятия или позвонить по телефону: 8-919-448-43-41. Координатор объяснит правила участия, ответит на вопросы и зарегистрирует команду.



Информацию о порядке и сроках регистрации, стартовых пакетах и программе мероприятия можно найти на сайте организаторов мероприятия http://permrun.ru/.