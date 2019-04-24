Пермь: новости дня
20:56 | 2.05.2019
Первомайские шествия в краевой столице объединили около 47 тысяч жителей Прикамья
Организатором демонстрации трудящихся 1 мая традиционно выступил Пермский краевой союз организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф».
По Октябрьской площади прошли колонны профсоюзов различных предприятий и организаций города, представители студенческой молодежи. Участие в шествии приняли коллективы Пермского национального исследовательского университета, Пермского института культуры, Пермского национального исследовательского технологического университета, Пермского государственного медицинского университета, таких предприятий города, как Пермская научно-производственная приборостроительная компания, «Сибур-Химпром», «Протон-ПМ» и других. Всего по центру города прошла 31 тысяча демонстрантов.
С трибуны участников приветствовали главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина, глава города Перми Дмитрий Самойлов, председатель общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, руководитель Пермского крайсовпрофа Сергей Булдашов.
Состоялись шествия в честь праздника Весны и Труда и в районах Перми. Так, в Орджоникидзевском районе на шествие собралось порядка 9,5 тысячи человек, в Кировском – 6,5 тысячи.
После демонстрации в центре Перми и районах города на протяжении всего дня шли развлекательные программы.
© «Вечерние Ведомости»
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