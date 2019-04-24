6 мая в Перми отключат батареи

18:44 | 2.05.2019

В соответствии с постановлением главы Перми отопительный сезон в городе официально завершится 6 мая. В многоквартирных домах и соцучреждениях начнут переводить системы отопления на летний режим.



Если среднесуточная температура понизится до 8 градусов, то дошкольным и медицинским учреждениям тепло вернут. Но пока предварительный прогноз благоприятный – погода на следующей неделе обещает быть летней.