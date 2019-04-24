Пермь: новости дня
15:55 | 2.05.2019
В Перми будет курсировать «Поезд Победы»
Мероприятие позволит воссоздать атмосферу 1945 года, когда на вокзалах с улыбками и цветами встречали эшелоны, возвращающиеся с войны. Услышать гудки паровоза и поприветствовать исторический состав жители Прикамья смогут на следующих станциях:
- 06 мая – Верещагино (с 12:00, здесь и далее местное время)
- 07 мая – Нытва (с 14:00)
- 08 мая – Пермь-Сортировочная (с 10:00)
- 09 мая – Пермь-2 (с 10:00), Пермь-1 (с 13:00)
- 10 мая – Кунгур (с 10:00)
- 11 мая – Чусовская (с 10:00)
- 12 мая – Кизел (с 12:30)
- 13 мая – Заячья Горка – парк Березники (с 11:00).
9 мая на станции Пермь-1 во время остановки ретро-поезда состоится праздничный концерт; будут работать интерактивные площадки. Студенты Пермского института железнодорожного транспорта подарят ветеранам георгиевские ленточки и разноцветные шары, а также вручат «фронтовые треугольники» со словами благодарности за Победу. Для гостей торжества будет развернута полевая кухня.
Исторический состав «Поезда Победы» сформирован в память о героях Великой Отечественной войны. Среди участников боевых сражений и тружеников тыла Прикамья были десятки тысяч железнодорожников. В годы войны свыше семи тысяч работников стальных магистралей края (тогда – области) добровольно ушли на фронт. Они служили в самых разных войсках, водили бронепоезда, ремонтировали прифронтовые пути, восстанавливали разрушенные мосты.
В тылу труженики железных дорог обеспечивали перевозки сырья, топлива, оборудования, продовольствия и боевой техники. Пермские железнодорожники перевезли около 50 тысяч вагонов с оборудованием и более трех миллионов эвакуированных жителей западных и центральных областей страны на Урал и в Сибирь.
© «Вечерние Ведомости»
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