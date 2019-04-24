Пермский край присоединился к акции «Красная Гвоздика»

14:20 | 1.05.2019

С 1 мая по 22 июня благотворительный фонд «Память поколений» совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры победы» проводят акцию «Красная гвоздика» https://гвоздика.рф/.



С 1 мая фонд совместно с движением «Волонтеры Победы» и присоединившимися в этом году «серебряными» волонтерами проведет масштабное распространение значков «Красная гвоздика» в городских парках и скверах, на центральных улицах и в других общественных местах по всей стране. Приобрести значок «Красная Гвоздика» можно будет в крупнейших торговых сетях и у партнеров акции в 85 регионах России. Пермский край присоединился к акции. До 9 мая приобрести значок за любую сумму пожертвования можно в историческом парке «Россия - моя история. Пермский край».