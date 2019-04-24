Пермские каратисты одержали убедительную победу на первенстве и чемпионате ПФО

14:17 | 1.05.2019

28 апреля на базе пермской спортшколы олимпийского резерва «Киокушинкай» прошло большое спортивное мероприятие - первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай среди юниоров и юниорок и чемпионат округа по киокусинкай среди мужчин и женщин.



На соревнования съехались спортсмены из девяти субъектов РФ: Кировская, Оренбургская, Самарская, Ульяновская области, Пермский край, Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Удмуртская республика. И в чемпионате, и в первенстве спортсмены, представляющие Пермский край, завоевали все золотые медали, а в большинстве весовых категорий заняли весь пьедестал.