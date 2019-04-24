2 и 3 мая в Перми состоятся сельскохозяйственные ярмарки

14:16 | 1.05.2019

2 и 3 мая с 10:00 до 18:00 посетителей ждут на площадке между Театром-Театром и ТЦ «Пирамида» (ул. Ленина, 53). Организатором впервые стало МКУ «Пермский центр бизнеса».



На ярмарке можно будет приобрести мясную и молочную продукцию, мед, сыры от производителей, а также садовый инвентарь и рассаду, пояснили в городском центре бизнеса. Кроме того, запланирована насыщенная развлекательная программа: викторины и мастер-классы, пляски и хороводы, русские народные песни и частушки.



Следующие ярмарки состоятся 10 и 11 мая в Индустриальном районе, на площадке по ул. Мира, 39.