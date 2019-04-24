Пермь: новости дня
19:08 | 30.04.2019
С 1 мая в Перми изменятся маршруты движения электротранспорта
Так, будет запущен трамвайный маршрут №2 «Стахановская – ст. Осенцы», что позволит наиболее эффективно обслуживать Индустриальный район, при этом в часы пик по будням до Осенцов сохранит свое движение трамвай №11. В часы пик интервалы снизятся до 6-10 минут. По выходным до станции Осенцы будет ходить только трамвайный маршрут №2.
На трамвайном маршруте №8 будет добавлено несколько рейсов в течение дня, время ожидания маршрута сократится почти вдвое.
Движение трамвайного маршрута №6 от остановки «ОАО «Велта» будет укорочено до остановки «Разгуляй». Это связано с тем, что после остановки «Разгуляй» трамвай полностью дублирует движение маршрутов №4, 8 и 11. На эти маршруты пассажиры смогут пересаживаться бесплатно с трамвая маршрута №6. Время ожидания маршрута №6 сократится в среднем на 4-6 минут.
Трамвайный маршрут №10 «школа №107 – ул. Максима Горького» в связи с крайне низким пассажиропотоком будет закрыт. Трамвайный маршрут №13 «ОАО «Красный Октябрь – ст. Пермь II» будет объединен с дублирующим его трамвайным маршрутом №3. При этом вагоны с маршрута №13 будут перенаправлены на маршрут №3, что позволит оставить интервалы движения неизменными.
Кроме того, с 1 мая троллейбусный маршрут №12 «улица Гусарова – улица Милиционера Власова» будет работать по измененному расписанию, одновременно с этим будет изменен путь следования автобусного маршрута №62 «микрорайон Крохалева – остановка «Ипподром», который будет частично перенесен с улицы Мира на шоссе Космонавтов.
Также с 1 мая троллейбусный маршрут №13 «Улица Куфонина – площадь Дружбы», на котором сейчас работает всего два троллейбуса, будет заменен троллейбусным №10 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы», новым автобусным маршрутом №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» с возможностью бесплатной пересадки на трамвайный маршрут №7 «станция Пермь II – ОАО «ВРЗ» на остановке «бульвар Гагарина», на трамвайный маршрут №11 на остановке «Стахановская», на улице Куйбышева возможно будет пересесть на трамвайные маршруты №5 и №8, на участке улицы Героев Хасана - на трамвайный маршрут №6.
С 16 мая троллейбусный маршрут №8 «ОАО «Велта» – площадь Дружбы» будет закрыт. При этом маршрут будет компенсирован возможностью бесплатных пересадок между автобусным маршрутом №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый», трамваем №6 «ОАО «Велта» – Разгуляй», трамваем №7 «станция «Пермь II – ОАО «ВРЗ». Также добраться от площади Дружбы до остановки «ОАО «Велта» можно на автобусном маршруте №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-1» с бесплатной пересадкой на трамвай №6 «ОАО «Велта» – Разгуляй» на остановке «улица Революции». Кроме того, участок от остановки «ОАО «Велта» до улицы Ушинского полностью дублируется автобусным маршрутом №75 «микрорайон Соболи – микрорайон Костарево». Подробнее с расписанием можно будет ознакомиться на сайте http://www.m.gortransperm.ru/.
Напомним, в рамках пилотного проекта МУП «Пермгорэлектротранс» работает по новым контрактам, предусматривающим перечисление платы за проезд в бюджет города. Оплата работы перевозчика осуществляется за фактический пробег трамваев и троллейбусов. Аукционы и изменение маршрутов проводятся в рамках реализации пилотного проекта новой транспортной модели. Контракты по пилотному проекту будут заключены на период до 31 января 2020 года. За это время городская администрация обсудит с жителями, депутатами и перевозчиками всевозможные риски, возникающие в ходе работы. Таким образом, к полноценному внедрению новой транспортной модели в 2020 году будут учтены пожелания, предложения и обращения, связанные с транспортным обслуживанием. Обращения и пожелания можно направлять в call-центр департамента дорог и транспорта по телефону: 250-25-50, а также на почту mail@gortransperm.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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