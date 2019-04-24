Объявлена программа клуба Дягилевского фестиваля-2019

18:55 | 30.04.2019

В этом году клуб Дягилевского фестиваля на все 11 дней разместится на территории завода им. Шпагина. 5000 квадратных метров, 182 события — программа готовится насыщенная и ориентированная на максимально широкую аудиторию, чтобы любой житель Перми и гость города смог стать частью фестиваля каждый день его работы. Вход на большую часть мероприятий будет свободный.



Как и прежде, программа фестивального клуба будет наполнена событиями, рассчитанными на самую широкую аудиторию всех возрастов: мастер-классами и лекциями, творческими встречами и дискуссиями, традиционными форматами и новыми идеями. Однако в этом году клубная программа выйдет за пределы Театрального сквера и пройдет на территории завода им. Шпагина. Впрочем, полюбившийся гостям фестиваля и жителям города летний павильон на площади перед театром будет возведен и в этом году — здесь по-прежнему можно будет собраться и обсудить увиденное, выпить кофе, перекусить и насладиться фестивальной атмосферой.



Цех № 4



Территория цеха № 4 завода им. Шпагина вместит в себя традиционные клубные мероприятия, тесно связанные с основной программой фестиваля. Клуб станет местом проведения творческих встреч с участниками, обсуждений, лекций. 23 мая критик Дмитрий Ренанский расскажет о том, как устроен главный спектакль отечественной сцены конца 2010-х — «Старик и море». 24 мая зрители встретятся с руководителем хора ByzantiAeterna, а 26-го — с пианистом и постоянным гостем фестиваля Алексеем Гориболем. Для тех, кто хочет больше узнать об опере Моцарта «Идоменей», запланировано несколько событий: дискуссия, модерировать которую будут выпускники и студенты факультета свободных искусств и наук СПбГУ, и лекция «Идоменей»: новая жизнь в старой форме», которую прочитает кандидат искусствоведения Марина Монахова. 28 мая, за час до начала концерта, посвященного юбилею Эдисона Денисова, состоится лекция о жизни и творчестве композитора.



Кроме того, планируются прямые трансляции некоторых событий основной программы. Впервые в программе клуба запланированы кинопремьеры — например, зрители смогут увидеть предпоказ документальной картины о музыканте Клаусе Бургере и фильм о композиторе Сергее Прокофьеве. Для увлеченных фотографией состоится серия мастер-классов от фотошколы Laboratory, а 26 мая будет организована традиционная фотосушка — проект по обмену снимками. В этот же день пройдет и модный показ: свои коллекции представят пермские дизайнеры. Пермский театр оперы и балета в рамках клубной программы фестиваля организует четыре специальных видеопоказа для слабовидящих и слабослышащих посредством тифло- и сурдокомментирования: 27 мая состоится показ «Травиаты», 28 мая — «Оранго/Условно убитого», 29 мая — «Свадьбы», а 30 мая — вечера «Балеты Стравинского».



На первом этаже цеха № 4 разместится кафе сети «Национальная кухня», в котором можно будет пообедать, выпить кофе и отдохнуть, и сувенирный киоск. Открытки, купленные в киоске, можно будет отправить в любую точку мира, не покидая территорию завода. С 22:00 и до 3:00 утра в цехе будет работать бар от «Комбината питания».



Здание заводоуправления



Здание заводоуправления станет основной площадкой для детской и образовательной программ. Ежедневно с десяти утра до десяти вечера вместе с педагогами различных образовательных центров — «Ветви», «Дом музыки» и других — юные гости и их родители будут делать утреннюю зарядку, мастерить поделки, рисовать, петь, ставить сказки, играть на свежем воздухе и многое другое. Лекторы библиотеки им. Кузьмина проведут ряд занимательных встреч о чтении и книгах, а Пермский целлюлозно-бумажный комбинат — картонно-бумажный мастер-класс. На два дня — 28 и 29 мая — дети смогут окунуться в Театр мгновенных открытий от «Бюро фантастических исследований», где придумают свою собственную историю, воплотят ее в реальность, а также устроят в финале настоящий перформанс — шумное шествие. Кроме того, пользовавшийся большой популярностью в прошлые годы формат театральной продленки от детского сада и школы «Апельсин» — игровой площадки для детей, которые отпустили своих родителей в театр — также будет сохранен в программе этого года.



На третьем этаже здания заводоуправления будут проходить события Образовательной программы для студентов музыкальных и творческих специальностей. Лекции и мастер-классы будут открыты для всех заинтересованных, вход — также по спискам регистрации на TimePad.



Те, кто когда-то хотел стать музыкантом, но так и не стал, смогут воплотить свою мечту на Дягилевском фестивале вместе с мастерами Школы музыки для взрослых «Восьмая нота» в проектах «Восьмидневный хор» и «Восьмидневный оркестр». За 8 дней участники разучат два полноценных произведения и, конечно, сыграют концерт на площадке завода им. Шпагина. Для участия в проекте необходимо прийти на прослушивания по адресу: Горького, 18. Прослушивание по хору состоится 11 мая с 12:00 до 15:00 и 12 мая с 15:00 до 18:00, по оркестру — 11 мая с 15:00 до 18:00 и 12 мая с 12:00 до 15:00.



Цех «Литер «А»



Самый большой и светлый цех «Литер «А» станет местом проведения утренней йоги, серии танцевальных мастер-классов по линди-хопу, аргентинскому танго, фламенко, пластике и концерта молодых пермских групп. Также здесь будет представлен международный выставочный проект «Кода» (куратор — Александр Новиков) с работами 40 художников из разных стран мира. На протяжении целого дня 26 мая будет доступно по-настоящему открытое пространство для творчества: участники, подавшие заявку и прошедшие отбор, смогут показать свои проекты на большой свободной сцене. В течение 11 дней в этом цехе будет работать точка здорового питания от Max Cucumber, а на мероприятиях — бар The Botanist.



Уличное пространство



Чтобы лучше познакомиться с пространством завода и узнать больше о его истории, можно отправиться на экскурсии от «Школы экскурсоводов», которые будут проходить ежедневно в 12:00 и 17:00 (кроме 26 мая, когда вечерняя экскурсия начнется в 16:00). Кроме того, сохранятся и авторские экскурсии по театру (например, одна из них будет посвящена премьере балета «Шахерезада»), скверу и городу Дягилева. Помимо экскурсий, уличная территория завода будет задействована в перформансе «Цирк в картоне» Лауры Хасаншиной, который состоится 28 мая. Продолжая экологические инициативы прошлых лет, координаторы клуба организуют раздельный сбор мусора на территории завода, а в первые дни фестиваля состоятся дискуссии на тему осознанного потребления.



Подробная программа Фестивального клуба доступна по ссылке: http://diaghilevfest.ru/programm/club/.



Проект осуществляется при поддержке министерства культуры Пермского края и департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.