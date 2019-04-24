В День Весны и Труда для пермяков приготовлены праздничные концерты и акции

17:32 | 30.04.2019

1 мая с 11:00 по Октябрьской площади и улицам города пройдет демонстрация.



День Весны и Труда начнется в 11:00 с праздничной демонстрации. Несколько десятков тысяч горожан соберутся на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и пройдут по Октябрьской площади.



Ее участниками традиционно станут представители предприятий и организаций города, студенческой молодежи, руководство города и края. Организатором демонстрации трудящихся выступит Пермский краевой союз организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф».



Также в этот день в Перми пройдет ряд праздничных мероприятий в центре и в районах города. Обращаем внимание, что одно из наиболее крупных мероприятий начнется в 11:30 в сквере у Пермского академического театра оперы и балета (улица Петропавловская, 25а). Гостям будет представлена большая концертная программа с участием пермских творческих коллективов: ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбля песни и танца «Ромэн», ансамбля «Воскресение», ансамбля «Ба-Ба-Ту» и других коллективов.



Праздничные программы пройдут и в других пермских парках – в 14:00 в саду им. Миндовского в Индустриальном районе, парке «Счастье есть» в Кировском районе, в парке им. Чехова в Орджоникидзевском районе. Программа в саду им. Свердлова в Мотовилихе начнется в 16:00.



В 12:00 на стадионе «Динамо» (улица Краснова, 1) начнется 90-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда».



Праздничные программы запланированы и в районах города.