Пермь: новости дня
17:32 | 30.04.2019
В День Весны и Труда для пермяков приготовлены праздничные концерты и акции
День Весны и Труда начнется в 11:00 с праздничной демонстрации. Несколько десятков тысяч горожан соберутся на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и пройдут по Октябрьской площади.
Ее участниками традиционно станут представители предприятий и организаций города, студенческой молодежи, руководство города и края. Организатором демонстрации трудящихся выступит Пермский краевой союз организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф».
Также в этот день в Перми пройдет ряд праздничных мероприятий в центре и в районах города. Обращаем внимание, что одно из наиболее крупных мероприятий начнется в 11:30 в сквере у Пермского академического театра оперы и балета (улица Петропавловская, 25а). Гостям будет представлена большая концертная программа с участием пермских творческих коллективов: ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбля песни и танца «Ромэн», ансамбля «Воскресение», ансамбля «Ба-Ба-Ту» и других коллективов.
Праздничные программы пройдут и в других пермских парках – в 14:00 в саду им. Миндовского в Индустриальном районе, парке «Счастье есть» в Кировском районе, в парке им. Чехова в Орджоникидзевском районе. Программа в саду им. Свердлова в Мотовилихе начнется в 16:00.
В 12:00 на стадионе «Динамо» (улица Краснова, 1) начнется 90-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда».
Праздничные программы запланированы и в районах города.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:41 | 30.04.2019
ОНФ в Свердловской области добился пересмотра размера ущерба от незаконной вырубки леса
17:27 | 30.04.2019
В Свердловской области клещи покусали более тысячи человек
17:18 | 30.04.2019
В Челябинске пройдёт международный турнир по смешанным единоборствам
17:17 | 30.04.2019
Челябинский педагогический вуз популярен у иностранцев
17:12 | 30.04.2019
На время репетиций Парада Победы 3, 5 и 7 мая будет перекрываться движение транспорта в центре Перми
17:05 | 30.04.2019
Губернатор поздравил прикамцев с Первомаем
17:00 | 30.04.2019
Сотрудники свердловского УФСБ «накрыли» подпольного оружейника
16:59 | 30.04.2019
С 1 мая в Перми будет закрыто движение по улице Василия Каменского
16:58 | 30.04.2019
В Зауралье перед судом предстанет телефонный мошенник, обокравший жителей 6 регионов России
16:52 | 30.04.2019
С 30 апреля жители дома по улице Революции, 3/1 в Перми могут заезжать в свои квартиры
16:46 | 30.04.2019
Бывшего председателя Свердловского облсуда наградили знаком Почетного гражданина области
16:25 | 30.04.2019
С 1 мая в Перми будут запущены измененные маршруты транспорта
16:08 | 30.04.2019
В Серове вынесли приговор сотрудникам «Уральской базы авиационной охраны лесов», обвиняемых в масштабной вырубке древесины
15:57 | 30.04.2019
Полиция Екатеринбурга готова к охране общественного порядка 1 мая
15:30 | 30.04.2019
Сотрудники ФСБ смогли пронести муляж бомбы в метро Екатеринбурга
14:57 | 30.04.2019
4 мая в Екатеринбурге ограничат движение по улице Московской
14:52 | 30.04.2019
Продолжается регистрация на открытый региональный кадровый конкурс «Молодежный резерв Прикамья»
14:29 | 30.04.2019
«Газпром» отключил котельную Курганской сельскохозакадемии за долги
14:27 | 30.04.2019
В выходные в Перми потеплеет
14:24 | 30.04.2019
В Белоярском районе ФСБ пресекла деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя
14:04 | 30.04.2019
В Курганской области долги за услуги ЖКХ перевалили за 3,9 млрд рублей
12:59 | 30.04.2019
Свердловчанин получил срок за разбой с целью хищения сварочного аппарата
12:00 | 30.04.2019
Недавно освободившийся из колонии екатеринбуржец задержан за попытку угона Infiniti (ВИДЕО)
11:44 | 30.04.2019
На Ural Music Night в Екатеринбург приедут две британские группы
11:34 | 30.04.2019
Акция «Семья без наркотиков»: свердловские полицейские выявили восемь преступлений
11:11 | 30.04.2019
Двое пермяков принимают участие в 6-суточном забеге в Нью-Йорке
10:59 | 30.04.2019
1 Мая в Екатеринбурге перекроют центральные улицы
10:46 | 30.04.2019
На Урале двух мужчин обвиняют в убийстве супругов-пенсионеров
10:20 | 30.04.2019
Евгений Куйвашев встретился с послом Турции в России Мехметом Самсаром