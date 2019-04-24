На время репетиций Парада Победы 3, 5 и 7 мая будет перекрываться движение транспорта в центре Перми

17:12 | 30.04.2019

Движение будет закрыто 3 и 5 мая с 09:30 до 15:30, а также 7 мая с 19:00 до 00:00 на время проведения репетиций торжественного прохождения войск Пермского гарнизона и театрализованного пролога.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, движение всех видов транспорта будет прекращено по улицам:

- Екатерининская от улицы Газеты «Звезда» до улицы Куйбышева;

- Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;

- Комсомольский проспект от улицы Пушкина до улицы Ленина;

- Октябрьская площадь;

- Комсомольский проспект (четная сторона) от улицы Ленина до улицы Советской.



С 15:00 1 мая до 23:00 10 мая на период работ по монтажу и демонтажу сценической конструкции будет ограничено движение всех видов транспорта на Октябрьской площади в районе дома №29 по Комсомольскому проспекту, а также запрещена остановка и стоянка на Октябрьской площади в районе домов №29 и №34 по Комсомольскому проспекту.



Кроме того, с 17:30 2 мая по 15:30 3 мая, с 17:30 4 мая до 15:30 5 мая и 7 мая будет запрещена стоянка для всех видов транспортных средств по Комсомольскому проспекту (четная и нечетная сторона) от улицы Пушкина до улицы Екатерининской и на Октябрьской площади.



3 и 5 мая с 09:30 до 15:30, а также 7 мая с 19:00 до 00:00 маршруты общественного транспорта будут изменены следующим образом:



- автобусы №7, №41 в направлении центра города от Коммунального моста будут следовать до остановочного пункта «Улица Попова»;



- автобус №10 в прямом направлении будет следовать от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования;



- автобус №14 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Николая Островского и Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;



- автобус №33 в направлении центра города будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Сибирской и далее по маршруту следования, в обратном направлении по улицам Сибирской, Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;



- автобус №60 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Пушкина по улицам Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;



- автобус №68 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского, далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Екатерининской и Сибирской по улицам Сибирской, Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;



- троллейбусы №1 и №5 будут следовать сообщением «Улица Гусарова – Комсомольская площадь».