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14:26 | 29.04.2019
1 мая в Перми изменится движение транспорта
Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, с 05:00 до 16:30, на время подготовки к праздничным мероприятиям, на время шествия, а также проведения эстафеты на призы газеты «Звезда» будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:
- Комсомольский проспект от Комсомольской площади до ул. Петропавловской;
- ул. Полины Осипенко от ул. Газеты «Звезда» до ул. Пионерской;
- ул. 1-я Красноармейская от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;
- ул. Тимирязева от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;
- ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской;
- ул. Швецова от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;
- ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Куйбышева;
- ул. Краснова от ул. Сибирской до ул. Пушкина;
- ул. Пушкина от ул. Сибирской до ул. Куйбышева;
- ул. Луначарского от ул. Попова до ул. Газеты «Звезда»;
- ул. Екатерининская от ул. Сибирской до ул. Куйбышева;
- ул. Пермская от ул. Куйбышева до ул. Попова.
До 13:00 перекрытие, за исключением движения трамваев, также будет на участках:
- ул. Ленина от ул. Газеты «Звезда» до ул. Попова;
- ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Петропавловской.
Кроме того, с 18:00 30 апреля до 13:00 1 мая будет запрещена парковка для всех видов транспорта на следующих участках:
- Комсомольский проспект от Комсомольской площади до ул. Петропавловской;
- ул. 1-я Красноармейская от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;
- ул. Краснова от ул. Газеты «Звезда» до ул. Пушкина;
- ул. Пушкина от ул. Газеты «Звезда» до ул. Куйбышева;
- ул. Луначарского от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;
- ул. Екатерининская от ул. Газеты «Звезда» до ул. Куйбышева;
- ул. Ленина от Комсомольского проспекта до ул. Попова;
- ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Ленина.
С 13:00 до 16:30 будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улицам:
- Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона) от Комсомольской площади до улицы Пермской;
- улица Краснова от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева.
Автомобилистов просят быть внимательными и не парковать автомобили на этих участках, будет проводиться эвакуация.
В Орджоникидзевском районе на время подготовки и проведения праздничной демонстрации с 07:00 до 12:00 будет закрыто движение транспорта, за исключением автобусов, по следующим улицам:
- ул. Академика Веденеева от ул. Косякова до ул. Лянгасова;
- ул. Кронита от ул. Ставропольской до межквартального проезда между домами ул. Кронита, 6 и ул. Кронита, 8;
- ул. Штилевая от ул. Академика Веденеева до ул. Качканарской;
- ул. Плановая от дома по ул. Плановой, 1 до ул. Качканарской;
− ул. Зюкайская от ул. Косякова до ул. Академика Веденеева;
− ул. Волховская от ул. Косякова до ул. Академика Веденеева;
- улица Академика Веденеева от улицы Косякова до улицы Первомайской;
- улица Косякова от улицы Волховской до дома по адресу улицы Косякова, 2 .
При этом с 18:00 30 апреля до 12:00 1 мая будет запрещена остановка и стоянка транспорта по улице Академика Веденеева на участке от улицы Первомайской до улицы Лянгасова.
В Кировском районе на время проведения демонстрации и праздничной программы с 08:30 до 14:00 будет закрыто движение по следующим улицам:
- ул. Кировоградская от ул. Липатова до ул. Худанина;
- ул. Шишкина от ул. Закамской до ул. Кировоградской;
- ул. Оборонщиков от ул. Закамской до ул. Кировоградской;
- ул. Астраханская от ул. Закамской до ул. Кировоградской;
- ул. Адмирала Нахимова от ул. Закамской до ул. Кировоградской;
- ул. Ласьвинская от ул. Закамской до ул. Кировоградской;
- ул. Федосеева от ул. Закамской до ул. Кировоградской.
Кроме того, с 18:00 30 апреля до 14:00 1 мая на улице Кировоградской на участке от улицы Липатова до улицы Федосеева будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.
© «Вечерние Ведомости»
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