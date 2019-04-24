1 мая в Перми изменится движение транспорта

14:26 | 29.04.2019

На время подготовки и проведения праздничных мероприятий 1 мая с 05:00 до 13:00 для движения транспорта будет закрыт центр города. Кроме того, движение будет ограничено по ряду улиц в Орджоникидзевском и Кировском районах.



Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, с 05:00 до 16:30, на время подготовки к праздничным мероприятиям, на время шествия, а также проведения эстафеты на призы газеты «Звезда» будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:



- Комсомольский проспект от Комсомольской площади до ул. Петропавловской;

- ул. Полины Осипенко от ул. Газеты «Звезда» до ул. Пионерской;

- ул. 1-я Красноармейская от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;

- ул. Тимирязева от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;

- ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской;

- ул. Швецова от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;

- ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Куйбышева;

- ул. Краснова от ул. Сибирской до ул. Пушкина;

- ул. Пушкина от ул. Сибирской до ул. Куйбышева;

- ул. Луначарского от ул. Попова до ул. Газеты «Звезда»;

- ул. Екатерининская от ул. Сибирской до ул. Куйбышева;

- ул. Пермская от ул. Куйбышева до ул. Попова.



До 13:00 перекрытие, за исключением движения трамваев, также будет на участках:



- ул. Ленина от ул. Газеты «Звезда» до ул. Попова;

- ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Петропавловской.



Кроме того, с 18:00 30 апреля до 13:00 1 мая будет запрещена парковка для всех видов транспорта на следующих участках:



- Комсомольский проспект от Комсомольской площади до ул. Петропавловской;

- ул. 1-я Красноармейская от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;

- ул. Краснова от ул. Газеты «Звезда» до ул. Пушкина;

- ул. Пушкина от ул. Газеты «Звезда» до ул. Куйбышева;

- ул. Луначарского от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

- ул. Екатерининская от ул. Газеты «Звезда» до ул. Куйбышева;

- ул. Ленина от Комсомольского проспекта до ул. Попова;

- ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Ленина.



С 13:00 до 16:30 будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улицам:

- Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона) от Комсомольской площади до улицы Пермской;

- улица Краснова от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева.



Автомобилистов просят быть внимательными и не парковать автомобили на этих участках, будет проводиться эвакуация.



В Орджоникидзевском районе на время подготовки и проведения праздничной демонстрации с 07:00 до 12:00 будет закрыто движение транспорта, за исключением автобусов, по следующим улицам:



- ул. Академика Веденеева от ул. Косякова до ул. Лянгасова;

- ул. Кронита от ул. Ставропольской до межквартального проезда между домами ул. Кронита, 6 и ул. Кронита, 8;

- ул. Штилевая от ул. Академика Веденеева до ул. Качканарской;

- ул. Плановая от дома по ул. Плановой, 1 до ул. Качканарской;

− ул. Зюкайская от ул. Косякова до ул. Академика Веденеева;

− ул. Волховская от ул. Косякова до ул. Академика Веденеева;

- улица Академика Веденеева от улицы Косякова до улицы Первомайской;

- улица Косякова от улицы Волховской до дома по адресу улицы Косякова, 2 .



При этом с 18:00 30 апреля до 12:00 1 мая будет запрещена остановка и стоянка транспорта по улице Академика Веденеева на участке от улицы Первомайской до улицы Лянгасова.



В Кировском районе на время проведения демонстрации и праздничной программы с 08:30 до 14:00 будет закрыто движение по следующим улицам:

- ул. Кировоградская от ул. Липатова до ул. Худанина;

- ул. Шишкина от ул. Закамской до ул. Кировоградской;

- ул. Оборонщиков от ул. Закамской до ул. Кировоградской;

- ул. Астраханская от ул. Закамской до ул. Кировоградской;

- ул. Адмирала Нахимова от ул. Закамской до ул. Кировоградской;

- ул. Ласьвинская от ул. Закамской до ул. Кировоградской;

- ул. Федосеева от ул. Закамской до ул. Кировоградской.



Кроме того, с 18:00 30 апреля до 14:00 1 мая на улице Кировоградской на участке от улицы Липатова до улицы Федосеева будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.