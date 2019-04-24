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14:19 | 29.04.2019
Два пермских школьника стали призерами Всероссийской олимпиады по математике
В субботу, 27 апреля, в Пермском государственном национальном исследовательском университете подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.
В нем приняли участие 378 школьников 9, 10, 11 классов из 67 регионов России. Кроме того, в интеллектуальных соревнованиях вне конкурса принимают участие ребята из Болгарии и Китая, которых по традиции приглашают члены жюри. Победителями олимпиады признаны 12 школьников: 2 9-классника, 6 10-классников и 4 11-классников. Призерами олимпиады по математике стали 143 ученика российских школ.
Всех участников заключительного этапа олимпиады по математике поздравил губернатор Пермского края Максим Решетников. Он отметил, что математика – это та наука, которая помогает добиваться успеха. «Математика - то, что формирует мозг, здравый смысл. Обладая математическими знаниями, все остальные науки освоить проще, — отметил глава Прикамья. — У меня есть уверенность, что в ближайшие годы вы точно будете востребованы вашими регионами и теми регионами, куда поедете учиться, будете востребованы страной». Глава Прикамья вручил спецприз самому юному участнику всероссийской олимпиады – 13-летнему Эльдару Хисмутдинову, ученику президентского физико-математического лицея № 239 (Санкт-Петербург).
Высокий уровень проведения заключительного этапа отметил доцент кафедры высшей математики ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» Назар Агаханов. «Как и на любом крупном мероприятии, организация не могла пройти без каких-то шероховатостей. Но работать с жюри нам было очень комфортно. Олимпиада запомнилась как хорошо организованная», — отметил эксперт.
Больше всех баллов по итогам интеллектуальных соревнований набрали:
среди 9-классников - ученики московского лицея «Вторая школа» Антон Садовничий и Сергей Аникин;
среди 10-классников – ученик казанского лицея №131 Аркадий Андреев, ученик курганской гимназии №47 Георгий Захаров, ученик московской школы № 1329 Георгий Писцов, ученик казанской гимназии №7 имени Героя России А.В. Козина Владислав Храмов и ученики президентского физико-математического лицея № 239 из Санкт-Петербурга Иван Васильев и Андрей Ефремов.
Победителями олимпиады среди учеников 11 классов стали ученик школы-интерната имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Тимофей Ковалев, ученик образовательного центра - гимназии № 6 «Горностай» из Новосибирской области Алексей Львов, ученик «Пятьдесят седьмой школы» Москвы Валерий Кулишов и ученик президентского физико-математического лицея № 239 г. Санкт-Петербург Владимир Петров.
Отметим, среди призеров всероссийской олимпиады по математике 2 представителя Пермского края: 10-классник школы № 9 им. А. С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла Михаил Буняков и 9-классник школы с углубленным изучением отдельных предметов № 3 Матвей Князев.
Победители и призеры заключительного этапа получат денежные призы, а также диплом, дающий право поступления при наличии аттестата без экзаменов в любой университет России по профилю олимпиады.
Призеры от Пермского края получат по 50 тыс. рублей на церемонии награждения одаренных детей и талантливой молодежи Пермского края «Будущее России».
© «Вечерние Ведомости»
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