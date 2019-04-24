Дежурные ЗАГСы Перми будут работать в майские праздники

12:59 | 29.04.2019

Определен график работы пермских ЗАГСов в майские праздники. Рабочие дни – 2, 4 и 11 мая. Дежурить в эти дни будут Индустриальный, Свердловский и Мотовилихинский отделы.



2 мая станет рабочим днем для Индустриального отдела ЗАГС. 4 и 11 мая на работу выйдут Свердловский и Мотовилихинский отделы. Посетителей будут принимать с 09:00 до 15:30 без обеда.



К обычному графику работы отделы ЗАГС вернутся с 13 мая.