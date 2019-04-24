Пасхальное послание митрополита Пермского и Кунгурского МЕФОДИЯ

10:12 | 28.04.2019

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сегодня великий, всерадостный и спасительный день Праздника Воскресения Христова; сегодня, озаренная Божественным светом, ликует вся Вселенная; сегодня горний ангельский мир, Церковь Небесная славят Господа Воскресшего, призывая к этому возвышенному славословию и нас, чад земной Церкви. С особым чувством духовной радости я поздравляю всех вас, дорогие мои, с праздником Светлого Воскресения Христа Спасителя!

Перед началом Пасхальной утрени мы совершаем крестный ход, который знаменует шествие жен-мироносиц ко гробу Господню. И мы всякий раз становимся свидетелями и участниками того евангельского события. А потому каждый из нас должен вместе с ними пережить и изумление, и благоговейный трепет при виде отверстых дверей гроба.

В этом году мы торжественно и молитвенно отмечаем насколько важных юбилейных дат и можем с уверенностью отметить, что и сто, и двести двадцать лет назад, когда ещё только образовывалась самостоятельная Пермская епархия, наши предки спешили поделиться радостью Воскресения Христова! С таким же поистине пасхальным духовным трепетом и горячей верой множество пермяков 200 лет назад участвовали в освящении Спасо-Преображенского кафедрального собора нашего города. Образовывалась новая епархия, строилась семинария, появилась Духовная консистория, позволяющая грамотно и четко следить за вновь появляющимися храмами, часовнями, монастырями. Для нашего города то время стало временем расцвета и преображения во многих сферах, отраслях и направлениях!

Очень важно было в то время сохранять твердый духовный стержень, чтобы не быть поглощенными заботами, а стать поистине созидателями истории! Это вполне удалось первому епископу Пермскому Преосвященному Иоанну (Островскому) и Пермскому наместнику генерал-губернатору Евгению Петровичу Кашкину. Именно благодаря стараниям этих двух людей, можно сказать, появился деятельный разум и пламенеющая верой душа у нашего города!

Наших далеких предков всегда укрепляла радость о Воскресшем Христе, потому они могли не только достойно переносить тяготы и трудности нашей земной жизни, но и быть источником созидания и насаждать добрые плоды на пользу окружающих их людей.

Каждый из нас, укрепляемый искренней неленостной молитвой в храме и дома, должен стараться проводить жизнь свою по Евангелию, по заповедям Господа и Спасителя нашего, в повседневном делании добрых дел, созидании мира, любви, и тогда и наши потомки будут говорить о нашей искренней вере и неутомимом трудолюбии!

Быть может, порой нам кажется, что очень часто Господь посещает нас скорбями и трудностями ради испытания веры нашей. Но уповая на милость Божию, с терпением перенося все то, чем посещает нас Господь, и твердо веря в то, что Он не оставит нас, мы сможем перенести любые испытания.

Проходят годы, десятилетия, века, но вера в Воскресшего остается непоколебимой! Снова, как прежде, сияет крест на доминанте нашего города - колокольне Спасо-Преображенского кафедрального собора, снова во всех храмах Пермской митрополии звучат слова о любви и радости Воскресения Христова, и мы, как и много лет назад, поздравляем друг друга со светлым праздником Пасхи Христовой, поминая то неложное обещание, данное Спасителем после Его Тридневного Воскресения: «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МЕФОДИЙ, митрополит Пермский и Кунгурский, глава Пермской митрополии