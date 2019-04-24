Пермякам станет удобнее пользоваться проездными

03:15 | 28.04.2019

С лета учет пассажиропотока на всех маршрутах Перми планируется вести на базе единой системы. При этом упростится использование льготного проездного документа: его можно будет пополнять, не обращаясь в специальные пункты, - через онлайн-сервисы или банкоматы.



Это открытая система, к которой может подключиться любой перевозчик, кроме того, в нее можно будет интегрировать уже существующие в городе системы.



Переход на новую систему позволит обеспечить единый учет поездок по льготным проездным и исключить случаи, когда на маршрутах, обслуживаемых разными системами, не отображается использованное количество поездок и карта попадает в стоп-лист. А пока в спорных ситуациях пассажир может обратиться в call-центр департамента дорог и транспорта Перми по телефону: 250-25-50. Назвав номер проездного документа, можно уточнить израсходованное количество поездок.