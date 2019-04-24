Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


03:13 | 28.04.2019

Сроки перехода на цифровое ТВ в Прикамье продлены

Сроки перехода на цифровое телевещание в 21 регионе России, в Пермском крае в том числе, перенесены на 14 октября — решение принято на заседании Правительства РФ. При этом все регионы должны быть полностью готовы к переходу на «цифру» до третьего этапа 3 июня. Список регионов четвертой волны будет утвержден правительственной комиссией во главе с вице-премьером Константином Чуйченко.

Ранее планировалось завершить переход на «цифру» на всей территории России в три этапа, отключив от «аналога» оставшиеся 57 регионов 3 июня. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин объяснил, почему принято решение о введении четвертого этапа.

Среди причин замминистра назвал начало дачного сезона: если в квартирах у большинства россиян уже стоит хотя бы один цифровой телевизор, то покупка и настройка цифрового оборудования на дачах требует больше времени. В связи с отпускным сезоном многие семьи летом не находятся по основному месту жительства и не готовят свои телевизоры к приему цифрового сигнала.

Кроме того, из 500 млн руб., которые были выделены на оказание помощи малоимущим в регионах второго этапа, использовано меньше 10%. Следовательно, надо дать больше времени малоимущим гражданам, чтобы они могли воспользоваться этими деньгами.

«Вне зависимости от того, попадают ли регионы в третий или четвертый этап, все они должны завершить всю подготовительную работу к переходу на цифровое телевидение до 3 июня», – подчеркнул Алексей Волин.

Отметим, Пермский край уже в декабре заявил о технической готовности инфраструктуры. В регионе продолжается консультирование жителей по переключению аналогового телевещания на цифровое. С начала апреля на горячую линию, организованную краевым МФЦ, обратилось порядка 1,5 тысячи жителей Пермского края. Чаще всего к услугам специалистов обращались в Кудымкарском, Суксунском, Октябрьcком районах, а также в Лысьве и Краснокамске. Также в Прикамье продолжается оказание помощи по переходу на «цифру» волонтерами. На сегодня помощь оказана почти 1,5 тысячи жителей региона.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

03:15 | 28.04.2019
Пермякам станет удобнее пользоваться проездными

03:13 | 28.04.2019
Сроки перехода на цифровое ТВ в Прикамье продлены

27.04.2019

18:48 | 27.04.2019
Храмы под защитой: Свердловские спасатели проверяют церкви в преддверии Пасхи

17:47 | 27.04.2019
Упал с горки, а наутро умер: под Североуральском скончался шестилетний ребёнок

15:56 | 27.04.2019
Погода на Пасху преподнесёт сюрприз жителям Свердловской области

15:23 | 27.04.2019
Тело лежало в колодце: пропавшую мать четверых детей нашли мёртвой в Свердловской области

15:01 | 27.04.2019
В Сысерти в бесхозном строении сгорела элитная иномарка

14:12 | 27.04.2019
Уральского хоккеиста Максима Рассейкина вызвали в олимпийскую сборную России

13:29 | 27.04.2019
В Екатеринбурге в промзоне на улице Окружной произошёл пожар

12:56 | 27.04.2019
Свердловские волейболистки из «Уралочки» уступили победу казанскому «Динамо» 3:1

10:49 | 27.04.2019
Ищут уже три месяца: в Свердловской области пропал мужчина

08:16 | 27.04.2019
Первая в году: в Екатеринбурге прошла репетиция парада Победы с участием военной техники

26.04.2019

21:56 | 26.04.2019
В Екатеринбурге на 3 дня закроют движение по Халтурина

21:02 | 26.04.2019
На площади 1905 года в Екатеринбурге трамвай сбил женщину

20:40 | 26.04.2019
Трассу Екатеринбург-Тюмень расширят до четырёх полос к 2024 году

20:04 | 26.04.2019
В Екатеринбурге до 1 июня восстановят «образцовый газон» на Гоголя

19:11 | 26.04.2019
В Перми начинают работу летние маршруты автобусов

19:01 | 26.04.2019
На Пасху в Перми изменится работа общественного транспорта

18:41 | 26.04.2019
Пермяков приглашают на весенний «Котофест»

18:16 | 26.04.2019
В Свердловской области разыскивают дедушку, страдающего потерей памяти

18:12 | 26.04.2019
Потенциальный резидент ТОСЭР «Нытва» готов создать 30 новых рабочих мест

18:01 | 26.04.2019
На станции «Шарташ» в Екатеринбурге горел вагон

17:28 | 26.04.2019
Екатеринбурженка выиграла конкурс «Краса Росгвардии»

17:09 | 26.04.2019
Суд наказал жителя Кургана обязательными работами за инсценировку ДТП ради страховки

16:54 | 26.04.2019
Полиция Екатеринбурга разыскивает не вернувшегося из школы подростка

16:49 | 26.04.2019
Прокуратура через суд «выбивает» у чиновников жилье для сирот в Шадринском районе

16:39 | 26.04.2019
В Екатеринбурге почтили память жертв Чернобыльской аварии

16:22 | 26.04.2019
Шумков дал напутствие главе Притобольного района на инаугурации: «Прошу вас запомнить слова «служить и защищать»

16:04 | 26.04.2019
В Индустриальном районе Перми состоится 60-я легкоатлетическая эстафета

15:44 | 26.04.2019
Виновнику обрушения бетонной плиты на подростка в Первоуральске грозит срок

15:42 | 26.04.2019
В Перми появится восемь новых светофорных объектов

15:39 | 26.04.2019
Определена творческая концепция пермской делегации на Российскую студвесну

15:24 | 26.04.2019
Пермские фонтаны готовятся к работе

15:10 | 26.04.2019
Екатеринбургская епархия устроит пасхальный обед для бездомных и малоимущих

14:55 | 26.04.2019
На Всемирные игры победителей в Верхнюю Пышму приехали более 100 детей

14:40 | 26.04.2019
Кыштымский завод проверили на качество менеджмента





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 