Пермь: новости дня
03:13 | 28.04.2019
Сроки перехода на цифровое ТВ в Прикамье продлены
Ранее планировалось завершить переход на «цифру» на всей территории России в три этапа, отключив от «аналога» оставшиеся 57 регионов 3 июня. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин объяснил, почему принято решение о введении четвертого этапа.
Среди причин замминистра назвал начало дачного сезона: если в квартирах у большинства россиян уже стоит хотя бы один цифровой телевизор, то покупка и настройка цифрового оборудования на дачах требует больше времени. В связи с отпускным сезоном многие семьи летом не находятся по основному месту жительства и не готовят свои телевизоры к приему цифрового сигнала.
Кроме того, из 500 млн руб., которые были выделены на оказание помощи малоимущим в регионах второго этапа, использовано меньше 10%. Следовательно, надо дать больше времени малоимущим гражданам, чтобы они могли воспользоваться этими деньгами.
«Вне зависимости от того, попадают ли регионы в третий или четвертый этап, все они должны завершить всю подготовительную работу к переходу на цифровое телевидение до 3 июня», – подчеркнул Алексей Волин.
Отметим, Пермский край уже в декабре заявил о технической готовности инфраструктуры. В регионе продолжается консультирование жителей по переключению аналогового телевещания на цифровое. С начала апреля на горячую линию, организованную краевым МФЦ, обратилось порядка 1,5 тысячи жителей Пермского края. Чаще всего к услугам специалистов обращались в Кудымкарском, Суксунском, Октябрьcком районах, а также в Лысьве и Краснокамске. Также в Прикамье продолжается оказание помощи по переходу на «цифру» волонтерами. На сегодня помощь оказана почти 1,5 тысячи жителей региона.
© «Вечерние Ведомости»
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