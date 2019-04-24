Сроки перехода на цифровое ТВ в Прикамье продлены

03:13 | 28.04.2019

Сроки перехода на цифровое телевещание в 21 регионе России, в Пермском крае в том числе, перенесены на 14 октября — решение принято на заседании Правительства РФ. При этом все регионы должны быть полностью готовы к переходу на «цифру» до третьего этапа 3 июня. Список регионов четвертой волны будет утвержден правительственной комиссией во главе с вице-премьером Константином Чуйченко.



Ранее планировалось завершить переход на «цифру» на всей территории России в три этапа, отключив от «аналога» оставшиеся 57 регионов 3 июня. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин объяснил, почему принято решение о введении четвертого этапа.



Среди причин замминистра назвал начало дачного сезона: если в квартирах у большинства россиян уже стоит хотя бы один цифровой телевизор, то покупка и настройка цифрового оборудования на дачах требует больше времени. В связи с отпускным сезоном многие семьи летом не находятся по основному месту жительства и не готовят свои телевизоры к приему цифрового сигнала.



Кроме того, из 500 млн руб., которые были выделены на оказание помощи малоимущим в регионах второго этапа, использовано меньше 10%. Следовательно, надо дать больше времени малоимущим гражданам, чтобы они могли воспользоваться этими деньгами.



«Вне зависимости от того, попадают ли регионы в третий или четвертый этап, все они должны завершить всю подготовительную работу к переходу на цифровое телевидение до 3 июня», – подчеркнул Алексей Волин.



Отметим, Пермский край уже в декабре заявил о технической готовности инфраструктуры. В регионе продолжается консультирование жителей по переключению аналогового телевещания на цифровое. С начала апреля на горячую линию, организованную краевым МФЦ, обратилось порядка 1,5 тысячи жителей Пермского края. Чаще всего к услугам специалистов обращались в Кудымкарском, Суксунском, Октябрьcком районах, а также в Лысьве и Краснокамске. Также в Прикамье продолжается оказание помощи по переходу на «цифру» волонтерами. На сегодня помощь оказана почти 1,5 тысячи жителей региона.