В Перми начинают работу летние маршруты автобусов

19:11 | 26.04.2019

В связи с началом сезона в эти выходные начнут работу автобусные маршруты №55 и №46.



Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, с 27 апреля будет курсировать автобусный маршрут №46 «Драмтеатр – Северное кладбище». С 28 апреля начинает работу сезонный автобусный маршрут №55 «Ласьвинские хутора – кооператив «Сосновый бор», в выходные дни на линии будет курсировать два автобуса большой вместимости, в будние дни – один. Маршруты будут работать традиционно до октября.