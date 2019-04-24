На Пасху в Перми изменится работа общественного транспорта

19:01 | 26.04.2019

До Северного кладбища можно будет доехать на автобусном маршруте №46 «Драмтеатр – Северное кладбище». Общественный транспорт будет останавливаться и вблизи других городских кладбищ.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, 27 и 28 апреля на маршруте №46 будет работать семь автобусов. Кроме того, 27 и 28 апреля и с 1 по 5 мая на Южной дамбе будет введен дополнительный остановочный пункт «Кладбище «Южное», а также будет введена остановка «Банная гора».



Для обеспечения безопасности дорожного движения вблизи кладбищ будет организовано дежурство постов ДПС. С расписанием движения перечисленных маршрутов можно ознакомиться на сайте http://www.map.gortransperm.ru/, предварительно выбрав нужную дату, или по телефону справочной службы 2-50-25-50.