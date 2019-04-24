Пермяков приглашают на весенний «Котофест»

18:41 | 26.04.2019

Первый в этом году котофест состоится 28 апреля в ТЦ «Разгуляй». Это праздник для тех, кто любит животных.



Гостей будут ждать выставка котиков из приютов «Матроскин» и «Доброе сердце», благотворительное кафе, живая музыка и дизайнерские вещи, пасхальная ярмарка. Для детей предусмотрена игровая площадка, занимательные мастер-классы. Кроме того, маленьких посетителей ждет разбивание пиньяты.



На выставке кошек и собак из приютов можно будет выбрать себе друга и увести его домой. Животные здоровы и стерилизованы, отдаются в ответственные взрослые руки. Тем, кто хочет обрести на «Котофесте» четвероногого друга, нужно принести с собой переноску и паспорт для заключения договора о передаче животного.



Также на «Котофест» можно принести подарки для приютов: переноски, сухие и влажные корма премиум-класса, наполнители, хлопчатобумажную ветошь для подстилок, антигельминтики, игрушки, домики, лежанки для кошек, ошейники и поводки для собак.



Все собранные на празднике средства пойдут на помощь бездомным животным. Также будет работать акция «Кошачья жизнь - уже не мелочь» - принимается любая мелочь; деньги будут направлены на погашение долгов в клиниках и на содержание животных.



Всех неравнодушных ждут 28 апреля с 12.00 до 19.00 в ТЦ «Разгуляй» (ул. Пермская, 7) на третьем этаже.