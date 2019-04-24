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18:12 | 26.04.2019
Потенциальный резидент ТОСЭР «Нытва» готов создать 30 новых рабочих мест
Одним из них стало ООО «Латофлекс Плюс» — предприятие, специализирующееся на деревопереработке, рассматривает возможность получения статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР «Нытва»). Сейчас компания ведет строительство цеха по производству лущеного шпона, здесь будет создано порядка 30 новых рабочих мест. В 2018 году проект получил статус приоритетного инвестиционного.
По словам директора ООО «Латофлекс Плюс» Игоря Чертулова, в части подключения площадки к инфраструктуре предприятие намерено претендовать на поддержку из Фонда развития моногородов. «Мы начали строительство нового цеха в 4 квартале 2018 года. В 1 квартале 2021 планируем завершить строительство и выйти на проектную мощность. При этом для успешного развития у нас есть потребность в газовой котельной, чтобы обеспечить цеха теплоснабжением, капитальной дороге, чтобы могла проезжать тяжелая техника», — отметил бизнесмен. По его словам, уже сейчас компания экспортирует свою продукцию и намерена выстроить сотрудничество с крупным фанерным комбинатом. Реализация нового проекта позволит в дальнейшем продолжить расширение производства.
Как отметил губернатор Максим Решетников, статус резидента ТОСЭР позволит ощутимо снизить налоговую нагрузку на предприятие: «Предприятия-резиденты получают льготы по налогу на прибыль, имущество и землю, в виде снижения отчислений социальных налогов. Они составляют 30% от фонда заработной платы, для резидентов ТОСЭР – всего 7,6%. То есть нагрузка на фонд оплаты труда снизится в 4 раза. Это серьезный стимул, — отметил глава Прикамья. – С другой стороны – для резидентов ТОСЭР есть механизмы льготного кредитования, например, от Корпорации МСП, от Фонда развития моногородов, возможность получения субсидий и помощи по организации инфраструктуры».
Рассматривает возможность получения статуса резидента ТОСЭР и ООО «Прикамский машиностроительный завод», на котором также побывал глава региона.
Компания изготавливает запасные части для горно-шахтного оборудования и производит буровой инструмент для нефтегазопромысловой отрасли. Продукция компании востребована российскими предприятиями и зарубежными компаниями. Экспортируется порядка 80% продукции. Спрос на продукцию ООО «ПМЗ» значительно превышает техническую возможность ее производства.
Организация полного цикла производства в Нытве уменьшит транспортно-логистические затраты предприятия и позволит снизить зависимость от поставщиков комплектующих.
Во время визита на это предприятие глава Пермского края призывал предпринимателей активно пользоваться предлагаемыми возможностями. По итогам выезда губернатор дал поручение главе Нытвенского района и министерству территориального развития более детально информировать предпринимателей о возможностях, которые открывает статус ТОСЭР. При этом существенная поддержка прикамским предприятиям может быть оказана со стороны Корпорации МСП. По итогам прошлого года предприниматели Прикамья получили займов от Корпорации на общую сумму 5 млрд рублей. В 2019 году этот показатель может достигать 15 млрд рублей. Сейчас, считает губернатор, важно находить инвестиционные проекты и начать их реализацию, потому что период развития у компаний не бесконечен, нужно расти и получать льготы, пока есть возможность.
Кроме того, губернатор Максим Решетников обратил внимание представителей ООО «ПМЗ» и главы администрации Нытвенского района на необходимость ориентации учеников Нытвенского многопрофильного техникума на нужды резидентов ТОСЭР. По словам Рината Хаертдинова, на базе предприятия уже выстроено дуальное образование, и работа в этом направлении будет усилена.
© «Вечерние Ведомости»
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