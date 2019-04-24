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Пермь: новости дня


13:05 | 26.04.2019

«Усть-Качка» на 5 дней превратится в студенческий городок

С 14 до 19 мая 2800 участников национального финала Всероссийской студенческой весны поселят в санатории-курорте «Усть-Качка» на берегу Камы, сообщает Агентство по туризму и делам молодежи Прикамья. В третий раз за 27 лет существования Студвесны иногородние участники будут проживать в одном месте.

«Чаще всего города, принимающие Весну, расселяют гостей в отдельных гостиницах, расположенных в разных частях города, — отмечают организаторы. — Поэтому участники особенно ценят, когда столице фестиваля удается найти возможность поселить всех вместе — это усиливает атмосферу общего праздника, это шанс завести новых друзей и творческих партнеров».

Как сообщают в Агентстве по туризму и делам молодежи, 12 раз в день между курортом и городом будут курсировать специальные автобусы. Что позволит участникам мероприятий вовремя добираться от места проживания до центра Перми, где пройдут все мероприятия фестиваля. Также автобусы-шаттлы будут постоянно перевозить участников между 8 конкурсными площадками. Отметим, ранее сообщалось, что во время Всероссийской студенческой весны в центре Перми на площади у Театра-Театра расположится фестивальный городок. Его абсолютно бесплатно смогут посетить не только участники фестиваля, но и все жители и гости Перми. Кроме того, 22 апреля в Перми заработал колл-центр Студвесны. В период с 13 по 19 мая можно позвонить по бесплатному номеру 8-800-700-6901 с 07:00 до 19:00 по московскому времени (с 9:00 до 21:00 по пермскому времени) и задать любые вопросы по фестивалю: о программе, трансфере, месте проживания и др.

Отличительной особенностью фестиваля этого года стал максимальный «выход» в онлайн: программу Российской студенческой весны с любой из площадок можно будет смотреть в режиме реального времени в группе фестиваля в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/studvesnarsm.

В 2019 году Российская студенческая весна получила поддержку платформы «Россия – страна возможностей».

© «Вечерние Ведомости»

 


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