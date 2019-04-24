В Перми состоится 75-я легкоатлетическая эстафета «Дзержинец»

12:49 | 26.04.2019

С 1944 года эстафета проводится ежегодно на улицах Дзержинского района, являясь значимым событием для горожан.



Эстафета «Дзержинец» зародилась в годы Великой Отечественной войны, инициатором эстафеты тогда стал завод им. Дзержинского. В юбилейной эстафете примут участие ветераны спорта, в числе которых участники первых эстафет, школьники, студенты, трудовые коллективы предприятий и организаций.



75-я эстафета пройдет 27 апреля на улице Подлесной от гимназии №31 (улица Подлесная, 37) до улицы Куфонина и в обратном направлении. Начало в 12:00.



Ежегодно эстафета «Дзержинец» собирает не только большое количество участников, но и зрителей, которые с удовольствием болеют за спортсменов.



Отметим, что в связи с проведением эстафеты с 11:00 до 16:00 27 апреля будет прекращено движение всех видов транспортных средств по дорогам:



− улица Подлесная от улицы Зои Космодемьянской до улицы Куфонина;

− улица Комиссара Пожарского от дома по адресу: улица Комиссара Пожарского, 10 до улицы Подлесной;

− улица Желябова от дома по адресу: проспект Парковый, 20/2 до улицы Подлесной.



На это время движение автобусного маршрута №54 «Улица Мильчакова – микрорайон Хмели» в прямом и обратном направлениях будет организовано по улицам Встречной, Куфонина, проспекту Парковому, Зои Космодемьянской и далее по маршруту следования. Кроме того, с 21:00 26 апреля до 16:00 27 апреля будет запрещена остановка и стоянка транспорта по улице Подлесной на участке от улицы Зои Космодемьянской до улицы Куфонина.



Пермякам рекомендуется быть внимательными и планировать свои поездки с учетом вводимых ограничений, а также заранее выбирать места для парковки автомобилей.